Así puedes volver a usar la cáscara de los aguacates

El aguacate es uno de los alimentos más utilizados en los hogares mexicanos, esto por su sabor, el cual lo ha colocado como uno de los más requeridos en la gastronomía. En nuestro país, este es conocido como oro verde, ya que tiene un gran valor de nutrientes buenos para el cuerpo humano.

En los últimos años, ha tomado gran relevancia entre algunas personas, pues no solo es buscado y utilizado por su sabor, también por el aspecto de la belleza es muy requerido por sus propiedades naturales. Se sabe que este cuenta con 400 variedades, pero la más buscada y consumida a nivel mundial es el Hass.

¿Cómo se puede volver a usar las cáscaras de aguacate?

Aunque el aguacate es muy buscado por su gran sabor. Sin embargo, algo que muy pocas personas conocen, es que pueden utilizar el centro hasta la cáscara con diferentes funciones que van a darle beneficios a tu salud.

Sí, la cáscara juega un papel indispensable, pues contiene compuestos fenólicos y nutrientes que pueden aprovecharse en el hogar. Por tal razón, aquí te diremos esas formas de sacarle el mejor provecho.

Exfoliante natural, la parte de adentro de la cáscara tiene aceites naturales y una textura que ayuda al cuerpo a eliminar las células muertas. Además, cuando se pasa sobre la piel, la deja con una textura muy suave.

También se puede usar como composta, si se corta en pedazos pequeños, se acelera su descomposición, lo cual es ideal para nutrir la tierra que más tarde se puede usar para plantar huertos.

Otra de sus funciones es la infusión casera, una vez que se lavó la cáscara se debe de hervir el agua, así puedes tener antioxidantes naturales para tu cuerpo

Finalmente, los expertos detallan que este ingrediente es rico en grasas saludables, ácidos grasos monoinsaturados, los cuales ayudan a la salud cardiovascular y a mantener los niveles de colesterol en buenas condiciones.

