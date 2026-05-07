WhatsApp: Esto debes hacer si recibiste un código de verificación sin pedirlo en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo por lo que también es empleada para estafas. Es por esto que la seguridad de tu cuenta es muy importante y debes llevar alguna serie de pasos.

Si has recibido un código de verificación de WhatsApp sin haberlo pedido debes estar atento porque puede ser que la seguridad de tu cuenta esté en riesgo. La alerta puede ser por un error inocente ya que alguien puede ingresar tu número equivocadamente o un intento de robo de cuenta.

¿Qué hacer si recibes un código de verificación?

Primero tienes que tener en cuenta que WhatsApp envía un código de verificación por SMS o push cuando alguien intenta registrar una cuenta con tu número telefónico. Cuando recibes el código sin haberlo pedido pues claramente alguien está usando tu número.

Si recibes este código sin haberlo pedido tienes que hacer lo siguiente:

No compartas el código con nadie. Es importante que no proporciones tu código de registro ni PIN de verificación en dos pasos a nadie.

Activa la verificación en dos pasos. Esta función añade una capa extra de seguridad. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y configura un PIN. Añade una dirección de correo para recuperar el acceso en caso de olvido.

Revisa tus dispositivos vinculados. Dirígete al menú de tres puntos > Dispositivos vinculados. Si detectas algún dispositivo sospechoso, ciérrale la sesión de inmediato.

Protege tu correo de voz. Establece una contraseña segura para tu buzón de voz. Así evitas que atacantes accedan a tu código si tu línea está ocupada o fuera de cobertura.

Vigila el Centro de cuentas. Ten en cuenta que WhatsApp puede vincularse a tu Centro de cuentas de Meta. Si crees que alguien accedió a tus cuentas para ingresar a WhatsApp debes comunicarte con soporte y considera desvincular temporalmente tu cuenta hasta resolver la situación.

Ignora correos o mensajes sospechosos. Si recibes correos electrónicos no solicitados para restablecer tu PIN o tu código de registro, no hagas clic en ningún enlace. Borra el mensaje y mantente alerta.