7 diseños de uñas tono rojo para lucir elegante

El verano es una época en la que los colores se hacen presentes y nos encontramos con una gran cantidad de diseños. Entre los tonos clásicos tenemos el rojo que siempre triunfa porque es elegante, atemporal y versátil.

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Aquí te vamos a dejar unos hermosos diseños que puedes utilizar siempre ya que no son para nada aburridas, sino que tienen un toque que las hace diferente. Son estilo divertidos sin necesidad de ser extravagante.

¿Cuáles son los mejores diseños de tono rojo?

Si eres amante del color rojo puedes lucir estos diseños:

Verano salvaje

El verano es un momento para explorar lo salvaje por lo que la manicura roja animal print es una buena idea. No es tan arriesgada y es muy favorecedora.

Cherry con detalles

Las uñas en tonos cereza son una buena opción para las que prefieren algo más básico. Para poder darle un nuevo detalle es que puedes agregarle algunos detalles que lo hagan más relajado y veraniego.

Intenso borgoña

El tono borgoña es una buena elección para resaltar el bronceado. Es elegante y versátil por lo que es una manicura muy requerida en esta temporada para que tu tono resalte.

Con corazones

Aquí tenemos una manicura muy original que refleja el romance de la época. Para mantener el estilo elegante no debes abusar de los corazones y juega con un diseño más minimalista.

Iridiscente

Las uñas rojas solas pueden ser aburridas, pero no muchas quieren renunciar al estilo monocromático. Es por esto que si quieres elevar tu look deberías apostar por un acabado iridiscente que refleje el espíritu atrevido del verano.

Mix de diseños

El color rojo es básico por lo que no es muy llamativo. La opción es agregarle elementos para que resulte más divertido. Alterna diseños en uñas para darle un toque más atrevido y original a tu manicura.

Francesa

Por último, recurrimos a un clásico que se reinventa constantemente. Aquí puedes mezclar dos grandes factores de la manicura. En el caso de que quieras estilizar tus manos puedes apostar por las uñas más larguitas y ovaladas.