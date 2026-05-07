3 Pueblos Mágicos para celebrar el Día de las Madres 2026: tienen hermosos restaurantes para desayunar y comer

El Día de las Madres 2026 es la excusa perfecta para lucirte con tus regalos y recordarle cuánto la quieres. Las opciones van desde hacerle manualidades con materiales reciclados, hasta darle un viaje que le permita desconectarse de todo mientras se divierte y en México hay varios Pueblos Mágicos que son perfectos para la ocasión.

Día de las Madres 2026: los Pueblos Mágicos que puedes visitar para un gran festejo

Dolores Hidalgo . En Guanajuato existe un lugar que deja impresionados a todos sus visitantes por la majestuosidad de sus paisajes y es Dolores Hidalgo, que es una buena alternativa de viaje "madre e hijo" . De acuerdo con datos de la SECTUR , sus calles están repletas de historia y siempre hay algo que hacer. Para disfrutar de la gastronomía, hay sitios como El Fruty, que sirve platillos de todo tipo.

Estos son 3 de los mejores Pueblos Mágicos para celebrar el Día de las Madres 2026|Secretaría de Turismo

. En Guanajuato existe un lugar que deja impresionados a todos sus visitantes por la majestuosidad de sus paisajes y es . De acuerdo con datos de la , sus calles están repletas de historia y siempre hay algo que hacer. Para disfrutar de la gastronomía, hay sitios como El Fruty, que sirve platillos de todo tipo. Isla Mujeres . Si prefieres los destinos con playa, el estado de Quintana Roo es la mejor opción y está Isla Mujeres, uno de sus cuatro Pueblos Mágicos

Estos son 3 de los mejores Pueblos Mágicos para celebrar el Día de las Madres 2026|Pinterest

. Si prefieres los destinos con playa, Valle de Bravo. En caso de que busques opciones de viajes cerca de la CDMX para tener una "escapada exprés", puedes regalar un viaje a Valle de Bravo y pasar el fin de semana del Día de las Madres 2026. Este es uno de los Pueblos Mágicos que están en el Estado de México guía de Marco Beteta.

Estos son 3 de los mejores Pueblos Mágicos para celebrar el Día de las Madres 2026|Secretaría de Turismo

Así que si todavía no sabes qué darle a tu mamá, pero quieres que sea un detalle especial que la haga relajarse, los viajes siempre serán una buena idea. Lo mejor de todo, es que en México hay 177 destinos con la categoría de "Pueblos Mágicos", así que podrás elegir entre playa, bosque o ciudad, con la certeza de que habrá mucho que hacer y lugares de sobra para asombrarse con la gastronomía nacional.