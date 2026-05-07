Conoce las plantas que crecen solas y son muy resistentes

Sin dudas, tener un jardín impecable es uno de los objetivos de las personas que aman la naturaleza. Uno de los problemas es el tiempo por lo que muchos no pueden dedicarle los cuidados intensivos que algunas plantas necesitan.

Ante esta situación es que hay algunas plantas que se posicionan como las preferidas ya que son resistentes, necesitan pocos cuidados y conservan su follaje durante el año. Así es que surgen las plantas trepadoras que son fuertes y decoran el lugar.

¿Cuáles son las plantas que necesitan pocos cuidados?

Santa Rita: es muy elegida por su resistencia

La planta Santa Rita o Bougainvillea, por su nombre científico, es muy elegida. Cabe destacar que tiene una amplia gama de colores por lo que puedes encontrar en rosa, violeta, rojo, naranja o blanco. Su altura puede ser de hasta 12 metros si tiene abundante luz solar.

Esta especie necesita de un buen drenaje. Además, tolera heladas leves y solo necesita podas periódicas para controlar su crecimiento y mantener su forma.

La hiedra destaca por su rápido crecimiento

Aquí tenemos la hiedra que es una planta trepadora que se adapta por lo que puede cubrir grandes superficies y alcanzar hasta 30 metros. A diferencia de la Santa Rita, prefiere la luz indirecta o la semisombra. Para evitar que se vuelva invasiva, se recomienda realizar podas regulares.

La glicina es una planta aromática

Esta es otra planta muy recomendada para los jardines ya que cuenta con racimos de flores violetas que aportan una decoración hermosa. Es una especie que necesita de sombra parcial y crece mejor en suelos húmedos y bien drenados. Sin embargo, requiere podas frecuentes para estimular la floración y controlar su expansión.

El jazmín del invierno florece incluso en heladas

Por último, tenemos al Jazmín de invierno que le aporta a una de las épocas más apagadas mucho color amarillo. Es resistente a las bajas temperaturas, pero necesita sol pleno y riego moderado. Es clave evitar tanto el exceso de agua como la sequía prolongada.