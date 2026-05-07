Qué manicura debes evitar quienes trabajan con las manos todo el día

La belleza de las manos se ha convertido en un objetivo ampliamente perseguido en los últimos años. El auge de la manicura se ha acentuado y son cada vez más las personas que prueban nuevos diseños, varían el largo de sus uñas y se animan a las técnicas en tendencia.

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Todos pueden lucir uñas bellas, aunque algunos diseños deben evitarse. Esto se debe a que hay que tomar en cuenta diferentes factores a la hora de elegir nuestra manicura como el color de nuestra piel, el largo de uñas que tenemos, el look que vamos a lucir y hasta las actividades que desarrollamos a diario.

Trabajo y uñas

La Inteligencia Artificial (IA) es una gran guía en este sentido y, en esta oportunidad, advierte que el impacto del trabajo en las uñas depende enteramente de la naturaleza de las tareas y del entorno laboral.

En profesiones manuales o industriales, el riesgo es físico y químico, revela Gemini, ya que el contacto frecuente con solventes, productos de limpieza o cemento despoja a la placa ungueal de sus aceites naturales, volviéndola quebradiza y propensa a la descamación. Asimismo, la IA destaca que el microtraumatismo constante —como teclear con fuerza, manipular herramientas o abrir cajas— puede generar astillamientos y onicólisis (separación de la uña del lecho), lo que debilita la estructura a largo plazo.

Manicura que hay que evitar

Gemini no solo eleva las advertencias anteriores, sino que remarca que incluso en entornos de oficina o servicios, existen factores de riesgo menos evidentes. Es por eso que la Inteligencia Artificial expresa que si trabajas con las manos constantemente —ya sea escribiendo, manipulando objetos o en tareas creativas—, la prioridad es elegir un estilo que no se descascare al primer golpe ni comprometa la salud de la uña a largo plazo.

En este punto, Gemini detalla qué opciones de manicura es mejor evitar y por qué:

Uñas XL o de punta pronunciada (Stiletto): Aunque estéticamente son tendencia, son las menos prácticas para el trabajo intensivo.



El riesgo: Actúan como una palanca. Al realizar fuerza o movimientos bruscos, es mucho más fácil que la uña se doble o se rompa desde la base (el "lecho ungueal"), lo cual es muy doloroso.

Higiene: Las uñas muy largas acumulan suciedad y bacterias con mayor facilidad en la parte interna.

Esmaltado tradicional (Secado al aire): Si tus manos están en constante movimiento o contacto con agua y productos, el esmalte común no es el mejor aliado.



El riesgo: Se salta o se descascara en apenas 24 o 48 horas. Esto no solo se ve descuidado, sino que las capas levantadas pueden engancharse en materiales o tejidos.

Aplicaciones en 3D (Cristales o dijes): La decoración con relieve puede ser muy llamativa, pero es enemiga de la funcionalidad.



El riesgo: Se enganchan en todo: desde el cabello hasta herramientas o teclados. Además, si se desprende una pieza, suele dejar una superficie rugosa que puede dañar lo que estés manipulando.

Extensiones de Acrílico muy rígidas: El acrílico es extremadamente duro, lo cual parece una ventaja, pero tiene un punto débil.

