Estas son las nuevas actualizaciones de WhatsApp que cambian la forma de usar la app

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo para conectarse por lo que está atravesando una etapa de actualización para brindarle lo mejor a sus usuarios.

De esta manera es que hay una serie de novedades que se han dado a conocer en las versiones beta y oficial, pero este es un adelanto a lo que pronto será para todas las cuentas.

¿Cuáles son los cambios de WhatsApp?

Nombres de usuario: privacidad mejorada y contactos más sencillos

Esta función está activa para algunos de los usuarios. Esto permite poder iniciar chats con personas y empresas usando un identificador único, sin necesidad de compartir el número de teléfono.

Lo que debes hacer es iniciar un chat por nombre de usuario, solo necesitas introducir el identificador exacto en la pestaña de contactos. Además, los usuarios pueden configurar una clave de nombre de usuario que actúa como barrera ante mensajes no deseados.

Soporte multi-cuenta en WhatsApp Business

WhatsApp Business incorpora la posibilidad de gestionar dos cuentas diferentes en un mismo dispositivo. Es una buena actualización para poder administrar varias líneas o quieren separar lo profesional de lo personal.

El cambio entre cuentas se realiza desde el menú principal y cada cuenta mantiene su actividad y chats separados.

Rediseño e integración con Liquid Glass en Mac

Por otro lado, tienes el diseño Liquid Glass en la versión de escritorio para Mac, alineando la interfaz con los estándares visuales de los últimos sistemas operativos de Apple. Este es un diseño que abarca la barra lateral, la barra de chat y el menú de adjuntos. También te permite organizar los chats bloqueados y comunidades en pestañas separadas.

Almacenamiento de respaldos en la nube para iOS

Por otro lado, la aplicación está avanzando en desarrollar su sistema de almacenamiento en la nube para respaldos en iOS con cifrado de extremo a extremo habilitado por defecto. Los usuarios podrán elegir el proveedor de respaldo directamente desde los ajustes, con 2 GB gratuitos y opciones de pago que incluyen hasta 1 TB de espacio.

Widget de pantalla de inicio para mensajes de voz

Por último, tenemos esta actualización donde se está preparando un widget de pantalla de inicio donde se permite grabar y enviar mensajes de voz a varios contactos de manera simultánea.