Cómo reemplazar los clásicos bolsos apilados con estas 5 ideas que parecen de una boutique
Mantener el orden en tu clóset es indispensable para que aproveches todo lo que tienes, empezando por los bolsos que están apilados y se pueden organizar mejor.
Los bolsos son casi tan importantes como la ropa, pues estos accesorios ayudan a elevar los looks, además de lo prácticos que son para transportar las pertenencias con mucho estilo. Es por esto que resulta esencial darles una buena organización para evitar que terminen apilados en las repisas de los clósets, ya que esto puede maltratarlos y hacer que todo el espacio se vea desordenado.
5 métodos de organización para poner los bolsos y que no terminen apilados en el armario
- Ganchos reciclados. Por increíble que suene, los ganchos de metal que no usas sirven muy bien para que cuelgues las bolsas, ya que evitará que se deformen y las tendrá siempre a la vista para cuando no sepas qué combinar.
Repisas flotantes. Instala un par de tablas altas en la pared de tu cuarto y coloca tus bolsos uno a uno, parecido a como están exhibidos en las boutiques más elegantes. Eso sí, evita empotrar en muros que estén cerca de ventanas o puertas, ya que podrían terminar llenas de polvo.
- Perchero vertical. En caso de que tengas poco espacio y quieras optimizarlo al máximo, los percheros verticales son una alternativa de organización que nunca falla. Elige modelos que sean de materiales resistentes para que no termien cayéndose por el peso.
Pared con ganchos. Siguiendo con las mejores ideas para organizar los bolsos apilados y que queden aesthetic como si fuera una tienda de lujo, está la opción de reciclar ganchos metálicos para instalarlos en una parte de la pared o en uno de los muros de la puerta. El chiste es que tengan buen espacio de distancia para no hacer demasiado ruido visual.
- Mueble tipo "vanity" con luces. En redes sociales son muy populares las creadoras de contenido que presumen de habitaciones con muebles estilo vanity, tanto para guardar su maquillaje como para acomodar sus accesorios. Entre estas alternativas están los modelos verticales con varios escalones que vienen en color blanco y con foquitos para que luzca tan elegante como en una tienda de lujo. Ya solo tendrás que poner tus bolsos apilados cuidando que no se maltraten y, si te queda espacio, hasta servirá para almacenar zapatos.