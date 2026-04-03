Los nuevos emojis que llegan a WhatsApp: así puedes encontrarlos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que frecuentemente está realizando actualizaciones. En este caso tenemos una nueva novedad para los usuarios.

Lo que ocurre es que WhatsApp ha revelado que tiene nuevos emojis que antes no estaban disponibles en la plataforma. Así se garantiza una comunicación más precisa y moderna entre distintas plataformas.

¿Cuáles son los emojis que llegan a WhatsApp?

Quienes pueden utilizar los nuevos emojis son los usuarios de la versión beta 2.26.13.5 para Android. Sin embargo, se espera que las próximas semanas esté disponible para más personas.

Uno de los emojis que llegará es uno que tiene la cara distorsionada que puede reflejar un mareo, confusión o agobio. Así se pueden comunicar estados de ánimo complejos que hasta ahora no estaban disponibles en los emojis.

Otro de los emojis que se agrega es una zapatilla de ballet, que es una buena opción para referirse a clases de danza, espectáculos, compromisos artísticos o simplemente para quienes desean compartir su afición por esta disciplina. El emoji de la orca introduce una referencia al mundo marino.

Estas son grandes incorporaciones.

También habrá una criatura peluda que está inspirada en seres míticos como el Yeti. Esto no es todo ya que se pueden ilustrar eventos naturales o situaciones fuera de control, con el emoji de deslizamiento de tierra. La nube de pelea representa caos o conflictos de manera visual y humorística, útil tanto para discusiones como para choques casuales.

Además, podrás encontrar un trombón como instrumento musical, un cofre del tesoro, rostro con ojeras, el árbol sin hojas, la huella dactilar, el vegetal de raíz, el arpa, la pala, la salpicadura y la bandera de Sark.

Para poder acceder a ellos tienes que tener la versión beta de WhatsApp para Android. Los usuarios que hayan instalado la actualización 2.26.13.5 desde la Google Play Store pueden empezar a ver los nuevos iconos directamente en el selector de emojis integrado en la aplicación.