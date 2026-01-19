12 ideas de cortes de pelo corto para hombre: son variaciones que te encantarán

Los cortes de pelo corto para hombre siguen evolucionando y demostrando que la practicidad no está peleada con el estilo. En estas doce ideas encontrarás variaciones modernas y clásicas que se adaptan a diferentes gustos, tipos de rostro y estilos de vida, perfectas para renovar tu look sin complicaciones y con resultados que realmente destacan.

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas de las inspiraciones que podrás ver en la cabellera durante este 2026, que se destacan por su estilo, versatilidad y modernidad.

Los mejores cortes de pelo corto masculino

Buzz cut: muy corto y uniforme, práctico y de bajo mantenimiento.

muy corto y uniforme, práctico y de bajo mantenimiento. Crew cut: corto en los laterales y un poco más largo arriba, limpio y versátil.

Fade bajo: degradado suave que aporta un acabado prolijo y actual.

degradado suave que aporta un acabado prolijo y actual. Fade medio: equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

Fade alto: más atrevido y definido, ideal para looks urbanos.

más atrevido y definido, ideal para looks urbanos. Crop francés: flequillo corto y textura en la parte superior.

Corte César: recto al frente, elegante y fácil de peinar.

recto al frente, elegante y fácil de peinar. Ivy League: similar al crew cut, pero con más largo para peinarlo de lado.

Undercut corto: laterales muy rebajados y contraste marcado.

laterales muy rebajados y contraste marcado. Taper clásico: degradado sutil en patillas y nuca, sofisticado y atemporal.

Texturizado corto: capas ligeras que aportan movimiento y volumen.

capas ligeras que aportan movimiento y volumen. Side part corto: raya lateral bien definida para un look pulido.

Lo que debes tener en cuenta antes de hacerte estos cortes

Desde la revista Cosmopolitan, expertos mencionaron todo lo que tienes que saber a la hora de hacerte estos cortes de cabello, entre los que recomendaron tener en cuenta la forma del rostro, el tipo y grosor del cabello, así como el tiempo que puedes dedicar al mantenimiento, son factores clave antes de elegir uno.

También resaltaron que es importante considerar tu estilo personal, el entorno laboral o social y el clima, ya que algunos estilos requieren retoques frecuentes o proyectan una imagen más formal o atrevida. Contar con la asesoría de un barbero o estilista profesional te ayudará a elegir un corte que realmente te favorezca y sea fácil de mantener.