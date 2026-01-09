7 ideas de peinados con corte bob largo que está en tendencia en enero de 2026: luce elegante y sofisticado

El corte bob largo es un estilo que pocos se atreven a usar, pero lo que no saben es que combina con casi todos los estilos y rostros, ya sea para una fiesta especial como para un día en la oficina. Por eso, en esta selección de siete ideas de peinados te mostramos aquellos que lucen elegantes y sofisticados.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, el corte bob largo es ideal para quienes quieren una renovación de estilo en el pelo, porque es un poco atrevido, pero no tanto como el bob corto. En ese sentido, estas propuestas de expertos son una manera segura de probarlas sin perder nada.

Una por una, las ideas de peinados con corte bob largo que se ven bellísimas

Lob liso con raya al centro – Este corte cae justo en los hombros con línea recta y raya en medio, lo que alarga visualmente el cuello y crea una silueta pulida; ideal con trajes sastre minimalistas o blusas de seda y pantalón de vestir para un estilo ejecutivo con un toque fashion.

Así luce el corte bob liso con raya al centro.|(ESPECIAL/Pinterest)

Long bob con ondas suaves y textura natural – Ondas ligeras y movimiento beachy que suavizan el rostro aportando un aire romántico; combínalo con vestidos fluidos, prendas en tonos tierra y accesorios delicados para eventos diurnos elegantes sin esfuerzo.

– Ondas ligeras y movimiento que suavizan el rostro aportando un aire romántico; combínalo con vestidos fluidos, prendas en tonos tierra y accesorios delicados para eventos diurnos elegantes sin esfuerzo. Long bob asimétrico elegante – Un lado más largo que el otro para un efecto visual moderno y atrevido que sigue siendo sofisticado; funciona perfecto con looks monocromáticos en negro o blanco y tacones altos para noches especiales o galas.

– Un lado más largo que el otro para un efecto visual moderno y atrevido que sigue siendo sofisticado; funciona perfecto con looks monocromáticos en negro o blanco y tacones altos para noches especiales o galas. Bob largo con curtain bangs – Las curtain bangs (flequillo dividido suave) crean un marco facial chic y equilibrado mientras mantienen el largo del lob; combina con blazers estructurados y jeans de corte recto para un smart casual refinado.

– Las (flequillo dividido suave) crean un marco facial chic y equilibrado mientras mantienen el largo del lob; combina con blazers estructurados y jeans de corte recto para un refinado. Blunt long bob (corte recto y marcado) – Líneas precisas y puntas definidas para un acabado fuerte y elegante, ideal con piezas de cuero o vestidos minimalistas de colores sólidos para un look editorial.

Mira los cortes bob largo más populares que son tenencia en enero del 2026.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lob con textura shaggy ligera – Capas suaves y movimiento relajado que mantienen sofisticación sin verse rígido; perfecto con prendas de punto oversized o conjuntos de seda relajados, ideal para eventos chic de día o cenas informales.

– Capas suaves y movimiento relajado que mantienen sofisticación sin verse rígido; perfecto con prendas de punto oversized o conjuntos de seda relajados, ideal para eventos chic de día o cenas informales. Hollywood bob (ondulado y glamuroso) – Ondas pulidas estilo old Hollywood para una versión elegante del lob, ideal con vestidos de gala, joyería llamativa y maquillaje definido para alfombra roja o eventos formales.

¿Con qué tipo de rostro queda bien el corte bob largo?

El lob o bob largo favorece casi todas las formas de rostro y se adapta tanto a looks de oficina como festivos, solo ajustando textura y accesorios; puede llevarse liso ultrabrillante para ambiente formal, o con ondas suaves para citas y salidas nocturnas.

No obstante, Vogue recomienda lucir el corte bob largo en personas con rostros redondos, especialmente si usas flequillo en cortina. Aquellas que tienen el rostro cuadrado también lo pueden lucir, pero con una longitud entre la mandíbula y las clavículas.