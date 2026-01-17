12 ideas de cortes de pelo corto para mujer: son variaciones que te encantarán

Los cortes de pelo corto para mujer se han convertido en una de las opciones más versátiles y estilosas, ya que combinan comodidad, frescura y mucha personalidad. En esta selección de 12 ideas encontrarás variaciones modernas y favorecedoras que se adaptan a diferentes gustos, tipos de rostro y texturas de cabello, ideales para animarte a un cambio de look que te encantará.

En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas de las inspiraciones que se verán en la cabellera durante este año, que se destacarán por su estilo, versatilidad y modernidad.

Los mejores modelos de cortes de pelo corto para mujeres

Pixie clásico: corto, fresco y atemporal. Resalta los rasgos del rostro y es muy fácil de peinar.

Pixie largo: mantiene el espíritu del pixie, pero con mechones más largos que aportan movimiento y versatilidad.

Bob corto recto: elegante y pulido, ideal para quienes buscan un look sofisticado y moderno.

Bob francés: ligeramente desordenado, con aire chic y juvenil. Favorece especialmente a rostros finos.

Bob asimétrico: más largo de un lado que del otro, aporta un toque audaz y estiliza el rostro.

Corte bixie (bob + pixie): una mezcla moderna que ofrece volumen, textura y un look desenfadado.

Shaggy corto: con capas desfiladas que dan movimiento y un efecto natural y relajado.

Garçon: muy corto y definido, transmite seguridad, elegancia y mucha personalidad.

Corte bowl moderno: actualizado con capas y textura para un acabado trendy y original.

Corte corto con flequillo: el flequillo enmarca el rostro y suaviza los rasgos, ideal para un look dulce.

Corto rizado: diseñado para realzar los rizos, aporta volumen controlado y definición.

Corte corto con undercut: con laterales o nuca rapados para un estilo atrevido y contemporáneo.

Los mejores accesorios para estos cortes de pelo

Desde la revista Glamour, los especialistas en moda mencionaron cuáles son los mejores accesorios para cortes de pelo corto, pensados para realzar el estilo sin recargar:

