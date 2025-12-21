16 ideas de peinados para Navidad o Año Nuevo: son fáciles y te verás divina en la cena

¿No sabes cómo peinarte para la fiesta de Nochebuena, una reunión en Navidad o, mucho menos, para la celebración de Año Nuevo? Escoger un look es todo un reto , y lograr que combine con tu peinado, todavía más. Por eso, aquí te compartimos 16 ideas de peinados que están en tendencia y con los que seguro lucirás divina en la cena familiar.

Qué peinados son tendencia en Navidad 2025

Lo primero que tienes que saber es que, según Glamour, este 2025 lo que está de moda son los accesorios en el pelo, independientemente si está corto o largo. Así que ya hay una ventaja.

Asimismo, es una época para experimentar y probar algo nuevo, por eso los rizos con estilo disco y peinados hacia atrás son los ideales, aunque aquí nos centraremos más en los accesorios, independientemente del acomodo que le quieras dar a tu cabello.

Los accesorios en el pelo están en tendencia esta Navidad 2025.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Si lo tuyo es dedicarle tiempo a arreglarte para la cena navideña, entonces empieza con los rizos a tu agrado, una vez que los tengas, viene lo bueno. Por otro lado, si eres de las que prefiere un peinado sencillo, entonces elige los semirecogidos con ondas suaves y trenzas laterales.

Estos peinados suelen ser elegantes y equilibrados, ideales para la cena de Navidad. También puedes escoger la cola de caballo con volumen y ondas suaves. O ir a la segura: un peinado semi recogido con lazo o un broche alusivo a la Navidad.

Ideas sencillas para peinados en Navidad.|(ESPECIAL/PINTEREST)

No olvides combinar estos peinados con accesorios de temporada, con pinzas, pasadores con brillo y objetos navideños.

A continuación, las 16 ideas explicadas y lo que podrías transmitir, según algunas ideas en tendencia de la red social Pinterest:

