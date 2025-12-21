16 ideas de peinados para Navidad o Año Nuevo: son fáciles y te verás divina en la cena
Con estos peinados transmitirás paz y armonía; mira cómo puedes elegirlo.
¿No sabes cómo peinarte para la fiesta de Nochebuena, una reunión en Navidad o, mucho menos, para la celebración de Año Nuevo? Escoger un look es todo un reto , y lograr que combine con tu peinado, todavía más. Por eso, aquí te compartimos 16 ideas de peinados que están en tendencia y con los que seguro lucirás divina en la cena familiar.
Qué peinados son tendencia en Navidad 2025
Lo primero que tienes que saber es que, según Glamour, este 2025 lo que está de moda son los accesorios en el pelo, independientemente si está corto o largo. Así que ya hay una ventaja.
Asimismo, es una época para experimentar y probar algo nuevo, por eso los rizos con estilo disco y peinados hacia atrás son los ideales, aunque aquí nos centraremos más en los accesorios, independientemente del acomodo que le quieras dar a tu cabello.
Si lo tuyo es dedicarle tiempo a arreglarte para la cena navideña, entonces empieza con los rizos a tu agrado, una vez que los tengas, viene lo bueno. Por otro lado, si eres de las que prefiere un peinado sencillo, entonces elige los semirecogidos con ondas suaves y trenzas laterales.
Estos peinados suelen ser elegantes y equilibrados, ideales para la cena de Navidad. También puedes escoger la cola de caballo con volumen y ondas suaves. O ir a la segura: un peinado semi recogido con lazo o un broche alusivo a la Navidad.
No olvides combinar estos peinados con accesorios de temporada, con pinzas, pasadores con brillo y objetos navideños.
A continuación, las 16 ideas explicadas y lo que podrías transmitir, según algunas ideas en tendencia de la red social Pinterest:
- Ondas suaves con raya al centro: Transmite elegancia natural y sofisticación sin esfuerzo.
- Semirecogido con ondas: Transmite romanticismo y feminidad.
- Chongo bajo pulido: Transmite elegancia, seguridad y estilo atemporal.
- Cola de caballo alta con volumen: Transmite poder, frescura y confianza.
- Trenza lateral suelta: Transmite dulzura y un aire bohemio.
- Chongo bajo despeinado: Transmite naturalidad y sofisticación moderna.
- Media cola con lazo o accesorio: Transmite ternura y espíritu navideño.
- Ondas estilo Hollywood: Transmite lujo, elegancia y presencia.
- Recogido con trenza integrada: Transmite creatividad y delicadeza.
- Cola baja pulida: Transmite sobriedad y buen gusto.
- Melena lacia con brillo espejo: Transmite modernidad y seguridad.
- Trenza corona: Transmite armonía y dulzura.
- Half bun (medio chongo): Transmite frescura y espontaneidad.
- Peinado con ondas y pasadores brillantes: Transmite glamour y celebración.
- Recogido alto elegante: Transmite autoridad, presencia y elegancia.
- Melena suelta con volumen natural: Transmite libertad, confianza y belleza auténtica.