3 tintes para el pelo ideales para mujeres con canas que rejuvenecen y aportan brillo

Si tienes el pelo canoso y estás buscando un tinte para tu pelo que te rejuvenezca, aporte brillo y se vea natural, llegaste al lugar correcto. Existen tonos estratégicos que no solo cubren las canas, sino que suavizan facciones y le devuelven vida al pelo para que te veas y te sientas bien. La clave está en elegir colores que armonicen con el tono de piel, reflejen la luz y, sobre todo, que no endurezcan el rostro. Estos son los 3 tintes más recomendados para mujeres con canas según coloristas profesionales.

3 tintes para pelo canoso que te harán lucir radiante

1. Rubio ceniza claro: el aliado antiedad por excelencia

El rubio ceniza claro es uno de los favoritos de los estilistas y de los más populares. Esto se debe a que es uno de los tonos más efectivos para disimular las canas porque se mezcla naturalmente con el cabello blanco, evitando contrastes marcados en la raíz. Además, neutraliza reflejos amarillos y aporta un acabado moderno y sofisticado.

Sin duda, es un color que da mucha luz al rostro, suaviza líneas de expresión y te da una apariencia fresca. Es ideal para mujeres de piel clara o media y para quienes buscan un look elegante que no requiera de un mantenimiento extremo. Puedes pedirle a tu estilista que lo combine con babylights o reflejos finos para mayor dimensión.

|Crédito: Pinterest allie

2. Castaño claro con reflejos cálidos: natural y luminoso

Si te da un poco de nervios o de plano no quieres aclarar demasiado tu cabello, el castaño claro es una opción segura. Este tono cubre canas sin endurecer, especialmente cuando se acompaña de reflejos miel o caramelo que aportan movimiento y brillo. Sin duda, este tono te ayudará a mantener un aspecto natural, rejuvenece sin parecer artificial y, lo más importante, te ayudará a que el crecimiento de la cana sea menos evidente.

|Crédito: Pinterest Aymekenap

3. Chocolate brillante: profundidad y juventud

Este tono, aunque más oscuro que los anteriores, bien trabajado, es perfecto para lograr tu objetivo y lucir más joven. Aporta profundidad, brillo y sofisticación, siempre que no sea demasiado oscuro. Debes evitar que sea muy saturado, pues su objetivo es reflejar mejor la luz que los negros o cafés muy profundos, dando una apariencia más sana y pulida al cabello con canas.

|Crédito: Pinterest Layla Prado Saad

Lo que debes evitar al cubrir canas

Ten muy presente lo que dicen los expertos: los tonos muy oscuros envejecen. Así que si tu objetivo es lucir más joven, evita por completo los negros intensos o cafés profundos para evitar que endurezcan tus facciones. Usarlos también hace más evidente el crecimiento de la raíz, por lo que apostar por tonos luminosos y multidimensionales siempre será la mejor decisión.