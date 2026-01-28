4 tintes de cabello según tu tono de piel: elige el color que más te favorece

Si tienes ganas de cambiar de look, y de esta forma lucir diferente, renovada y juvenil, pero te da miedo que un nuevo tinte de cabello “no te quede bien”, llegaste al lugar correcto. Y es que elegir un tinte de cabello no debería basarse solo en tendencias o en lo que está de moda en redes. El verdadero secreto para que un color te favorezca está en conocer bien tu tono de piel, ya que un mal contraste puede apagar tu rostro, mientras que el tono correcto puede iluminarlo, suavizar facciones y hasta restarte años. Aquí te explicamos los 4 tintes que mejor funcionan según cada tono de piel y por qué.

1. Tonos miel y caramelo: ideales para piel cálida

Si tu piel tiene subtonos dorados, amarillos o ligeramente oliva, lo mejor para ti son los rubios miel, caramelo y castaños cálidos. Estos tonos te ayudarán mucho para reflejar la luz de forma natural y crean armonía con la piel, evitando que el rostro se vea opaco. Es muy importante que, así como buscas un tono que te funcione, evites algunos otros, como por ejemplo los rubios ceniza muy fríos, ya que pueden hacer que la piel luzca cansada o amarillenta.

|Crédito: Pinterest Aymekenap

2. Castaño ceniza y chocolate frío: para piel neutra

Las pieles neutras son las más versátiles, pero eso no significa que todo funcione igual de bien, puesto que también tienen sus límites. Los castaños ceniza, chocolate frío y avellana equilibran el rostro sin endurecer las facciones. Si estás buscando un look elegante, pulido y fácil de mantener, estos son los indicados, pues, además de lucir tan bien, mejoran el crecimiento de la raíz.

|Crédito: Pinterest Layla Prado Saad

3. Negro suave o espresso: perfecto para piel fría

Si tu piel es clara con subtonos rosados o azulados, los negros suaves, espresso o castaños muy oscuros fríos te ayudarán a realzar la luminosidad natural que tiene tu rostro. Un color que debes evitar es el negro azabache, sobre todo porque este tipo de tonos endurecen demasiado tus facciones, lo cual hará que te sientas mayor.

|Crédito: Instagram The Hairstyle Edit

4. Cobrizos y rojizos: para piel clara o media bien definida

Los cobrizos suaves, strawberry blonde y rojizos cálidos funcionan mejor en pieles claras o medias con subtono durazno, es decir, un poco rosaditas. Bien aplicados, aportan frescura y un efecto rejuvenecedor inmediato. Toma en cuenta que estos tonos requieren mantenimiento.