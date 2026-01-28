3 tonos de tinte de pelo que favorecen a mujeres de 50 a 60 años

Aquí te diremos cuáles son los 3 tintes de pelo para las mujeres de 50 y 60 años de edad. Conforme pasa el tiempo, algunos colores de cabello se van adecuando; de hecho, la tonalidad de este artículo de belleza cambia algunos rasgos de la cara; sin embargo, no todos favorecen a cada fémina.

3 tintes ideales paras mujeres de 50 y 60 años

Uno de los tintes de pelo que son ideales para las mujeres de 50 y 60 años es el Rojo Dark Cherry. Esta opción es muy profunda y bastante sofisticada de un rojo tradicional. Pero, recuerda que, este año los tintes que tienen apariencia artificial ya no se ocuparán; por lo que, si estás acostumbrada a un rojizo, ya no se recomienda.

El Rojo Dark Cherry es un tono que se caracteriza por combinar los matices borgoña, con cereza oscura, lo cual logra un rojo profundo y muy elegante. Esto se debe a esa oscuridad, además sirve para ocultar las canas. Se puede llevar sobre una cabellera con base opaca, lo cual lo convierte en una opción para las mujeres que buscan un cambio de imagen muy discreto.

El castaño avellana es ideal para las féminas que están buscando un tono que se vea más natural y que se adapte a la piel sin endurecerla. Este tinte de cabello es de la familia de los tonos cálidos con reflejos suaves que van desde los dorados hasta los beige; mismos que ayudan a aportar profundidad y dimensión en el pelo.

Cabe señalar que, este tono ilumina y ayuda a disimular las canas con mucha facilidad, además se adapta a distintas subtonalidades de piel. Es perfecto para lucir sobre toda la cabellera o acompañar con algunas mechas como el balayage, u opciones como las babylights.

Terminamos con el rubio caramelo. Este tinte es ideal para las fanáticas del pelo dorado, este es uno de los tonos más populares para poder lucir pieles maduras. La base de este tono no es demasiado claro u oscuro, lo cual lo convierte en la opción ideal para poder elegirlo como base de otras técnicas de coloración.

Con una mezcla de matices de color miel, beige y dorados que ayudan a iluminar el rostro de forma natural mientras suavizan las facciones; de igual forma es ideal para combinar con mechas babyligths, las espresso martini o la balayage.