43 ideas de maquillaje de día que puedes usar para cualquier ocasión: oficina, fiesta o una salida
En estas propuestas de maquillaje encontrarás opciones favorecedoras, fáciles de llevar y perfectas para lucir fresca, arreglada y con un acabado natural.
El maquillaje de día es la base perfecta para lucir arreglada sin perder frescura ni naturalidad. Bien trabajado, puede adaptarse a cualquier plan, ya sea una jornada en la oficina, una fiesta de día o una salida casual. En esta selección de 43 ideas de make up descubrirás looks versátiles, favorecedores y fáciles de adaptar a distintos estilos, ideales para verte radiante en cualquier ocasión.
Los mejores estilos de maquillaje de día
- Maquillaje natural efecto piel fresca
- Base ligera con acabado luminoso
- Look no-makeup makeup
- Piel glow con rubor durazno
- Maquillaje nude clásico
- Ojos en tonos beige
- Sombras café claro difuminadas
- Delineado marrón suave
- Delineado ultra fino
- Pestañas naturales bien definidas
- Ceja peinada con gel transparente
- Rubor rosado suave
- Iluminador sutil en pómulos
- Labios nude rosados
- Labios gloss transparente
- Labial durazno
- Labial rosa viejo
- Maquillaje monocromático en tonos rosados
- Sombras melocotón
- Ojos en tonos champagne
- Brillo sutil en el lagrimal
- Delineado difuminado tipo smoky suave
- Maquillaje con sombra topo
- Piel mate natural
- Rubor en crema para efecto jugoso
- Labios efecto mordido
- Maquillaje con toques dorados discretos
- Ojos luminosos sin delineado
- Delineado invisible entre pestañas
- Look clean girl
- Maquillaje minimalista
- Sombras rosadas satinadas
- Maquillaje para piel morena natural
- Maquillaje para piel clara con luz
- Ojos café con brillo suave
- Labios nude con delineador un tono más oscuro
- Rubor colocado alto para efecto lifting
- Maquillaje fresco para clima cálido
- Look elegante para oficina
- Maquillaje sencillo con foco en la piel
- Ojos suaves y labios protagonistas
- Maquillaje romántico de día
- Look pulido y natural para cualquier ocasión