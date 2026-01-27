inklusion logo Sitio accesible
43 ideas de maquillaje de día que puedes usar para cualquier ocasión: oficina, fiesta o una salida

En estas propuestas de maquillaje encontrarás opciones favorecedoras, fáciles de llevar y perfectas para lucir fresca, arreglada y con un acabado natural.

ideas de maquillaje de día
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

El maquillaje de día es la base perfecta para lucir arreglada sin perder frescura ni naturalidad. Bien trabajado, puede adaptarse a cualquier plan, ya sea una jornada en la oficina, una fiesta de día o una salida casual. En esta selección de 43 ideas de make up descubrirás looks versátiles, favorecedores y fáciles de adaptar a distintos estilos, ideales para verte radiante en cualquier ocasión.

Los mejores estilos de maquillaje de día

  • Maquillaje natural efecto piel fresca
  • Base ligera con acabado luminoso
  • Look no-makeup makeup
  • Piel glow con rubor durazno
ideas de maquillaje para el día
|pinterest

  • Maquillaje nude clásico
  • Ojos en tonos beige
  • Sombras café claro difuminadas
  • Delineado marrón suave
maquillaje de día
|Pinterest

  • Delineado ultra fino
  • Pestañas naturales bien definidas
  • Ceja peinada con gel transparente
  • Rubor rosado suave
estilos de maquillaje de día
|Pinterest

  • Iluminador sutil en pómulos
  • Labios nude rosados
  • Labios gloss transparente
  • Labial durazno
estilos maquillaje de día
|pinterest

  • Labial rosa viejo
  • Maquillaje monocromático en tonos rosados
  • Sombras melocotón
  • Ojos en tonos champagne
ideas de maquillaje de día
|Pinterest

  • Brillo sutil en el lagrimal
  • Delineado difuminado tipo smoky suave
  • Maquillaje con sombra topo
  • Piel mate natural
ideas de maquillaje de día que puedes usar para cualquier ocasión
|pinterest

  • Rubor en crema para efecto jugoso
  • Labios efecto mordido
  • Maquillaje con toques dorados discretos
  • Ojos luminosos sin delineado
checa estos maquillaje de día
|Pinterest

  • Delineado invisible entre pestañas
  • Look clean girl
  • Maquillaje minimalista
  • Sombras rosadas satinadas
maquillaje de día
|Pinterest

  • Maquillaje para piel morena natural
  • Maquillaje para piel clara con luz
  • Ojos café con brillo suave
  • Labios nude con delineador un tono más oscuro
modelos de maquillaje de día
|Pinterest

  • Rubor colocado alto para efecto lifting
  • Maquillaje fresco para clima cálido
  • Look elegante para oficina
  • Maquillaje sencillo con foco en la piel
estilos maquillaje de día
|Pinterest

  • Ojos suaves y labios protagonistas
  • Maquillaje romántico de día
  • Look pulido y natural para cualquier ocasión
ideas de maquillaje de día
|Pinterest

