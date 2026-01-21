13 ideas de maquillaje que puedes usar con un vestido negro y te verás fantástica
Desde opciones naturales hasta estilos más sofisticados, cada maquillaje está pensado para resaltar tus rasgos y hacerte ver fantástica en cualquier ocasión.
El vestido negro es un básico infalible que nunca pasa de moda, pero el maquillaje adecuado puede transformarlo por completo. Elegir los tonos y acabados correctos ayuda a realzar el rostro, aportar elegancia y darle personalidad al look. Estas 13 ideas de maquillaje te inspirarán a combinar tu atuendo de distintas formas y a verte fantástica en cualquier ocasión.
Varios usuarios de la plataforma Pinterest compartieron distintos estilos de make up que se pueden adaptar tanto al día como a la noche, así como también a tu tono de piel o al tipo de evento al que asistas.
Estos son los mejores maquillajes para combinar con tu vestido negro
- Maquillaje natural luminoso: ideal para un look elegante y fresco.
- Labios rojos clásicos: un infalible que aporta sofisticación y seguridad.
- Smokey eyes en tonos café: intenso, pero más suave que el negro.
- Ojos delineados estilo cat eye: define la mirada y estiliza el rostro.
- Sombras doradas o champagne: iluminan y combinan perfecto con el negro.
- Labios nude rosados: equilibran el look cuando los ojos van más cargados.
- Maquillaje monocromático en tonos tierra: armonioso y muy elegante.
- Smokey eyes negro clásico: ideal para eventos de noche.
- Rubor durazno o coral suave: aporta frescura al rostro.
- Sombras plateadas: modernas y llamativas para ocasiones especiales.
- Delineado gráfico: perfecto para un look moderno y atrevido.
- Labios vino o borgoña: sofisticados y favorecedores.
- Piel glow con maquillaje minimalista: deja que la piel sea la protagonista.
Así debes preparar la piel antes de maquillarte
Preparar la piel antes de maquillarte es clave para que el maquillaje se vea bonito, dure más y no marque líneas o textura, de acuerdo a la revista Vogue. Por tal razón, recomendaron seguir estos pasos sencillos:
- Limpia tu rostro: lava tu cara con un limpiador adecuado para tu tipo de piel para eliminar grasa, sudor e impurezas.
- Tonifica: aplica un tónico para equilibrar la piel y cerrar visualmente los poros.
- Hidrata bien: usa una crema hidratante acorde a tu tipo de piel. La hidratación es esencial para un acabado uniforme.
- Contorno de ojos: aplica una pequeña cantidad con suaves toquecitos para hidratar y suavizar la zona.
- Protector solar (de día): nunca lo omitas. Protege la piel y previene el envejecimiento prematuro.
- Primer o prebase: ayuda a alisar la piel, controlar el brillo y fijar el maquillaje por más tiempo.
- Deja que la piel absorba los productos: espera uno o dos minutos antes de comenzar a maquillarte para evitar que el maquillaje se cuartee.