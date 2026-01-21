inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

13 ideas de maquillaje que puedes usar con un vestido negro y te verás fantástica

Desde opciones naturales hasta estilos más sofisticados, cada maquillaje está pensado para resaltar tus rasgos y hacerte ver fantástica en cualquier ocasión.

ideas de maquillaje
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

El vestido negro es un básico infalible que nunca pasa de moda, pero el maquillaje adecuado puede transformarlo por completo. Elegir los tonos y acabados correctos ayuda a realzar el rostro, aportar elegancia y darle personalidad al look. Estas 13 ideas de maquillaje te inspirarán a combinar tu atuendo de distintas formas y a verte fantástica en cualquier ocasión.

Varios usuarios de la plataforma Pinterest compartieron distintos estilos de make up que se pueden adaptar tanto al día como a la noche, así como también a tu tono de piel o al tipo de evento al que asistas.

Estos son los mejores maquillajes para combinar con tu vestido negro

  • Maquillaje natural luminoso: ideal para un look elegante y fresco.
  • Labios rojos clásicos: un infalible que aporta sofisticación y seguridad.
maquillaje que puedes usar con un vestido negro
|Pinterest

  • Smokey eyes en tonos café: intenso, pero más suave que el negro.
  • Ojos delineados estilo cat eye: define la mirada y estiliza el rostro.
maquillaje para mujer
|Pinterest

  • Sombras doradas o champagne: iluminan y combinan perfecto con el negro.
  • Labios nude rosados: equilibran el look cuando los ojos van más cargados.
estilos de maquillaje
|Pinterest

  • Maquillaje monocromático en tonos tierra: armonioso y muy elegante.
  • Smokey eyes negro clásico: ideal para eventos de noche.
maquillaje que puedes usar con vestido negro
|Pinterest

  • Rubor durazno o coral suave: aporta frescura al rostro.
  • Sombras plateadas: modernas y llamativas para ocasiones especiales.
maquillaje para usar con vestido negro
|Pinterest

  • Delineado gráfico: perfecto para un look moderno y atrevido.
  • Labios vino o borgoña: sofisticados y favorecedores.
  • Piel glow con maquillaje minimalista: deja que la piel sea la protagonista.
maquillaje mujeres
|Pinterest

Así debes preparar la piel antes de maquillarte

Preparar la piel antes de maquillarte es clave para que el maquillaje se vea bonito, dure más y no marque líneas o textura, de acuerdo a la revista Vogue. Por tal razón, recomendaron seguir estos pasos sencillos:

  • Limpia tu rostro: lava tu cara con un limpiador adecuado para tu tipo de piel para eliminar grasa, sudor e impurezas.
  • Tonifica: aplica un tónico para equilibrar la piel y cerrar visualmente los poros.
  • Hidrata bien: usa una crema hidratante acorde a tu tipo de piel. La hidratación es esencial para un acabado uniforme.
  • Contorno de ojos: aplica una pequeña cantidad con suaves toquecitos para hidratar y suavizar la zona.
  • Protector solar (de día): nunca lo omitas. Protege la piel y previene el envejecimiento prematuro.
  • Primer o prebase: ayuda a alisar la piel, controlar el brillo y fijar el maquillaje por más tiempo.
  • Deja que la piel absorba los productos: espera uno o dos minutos antes de comenzar a maquillarte para evitar que el maquillaje se cuartee.
Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO