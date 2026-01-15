Los 5 accesorios para el cabello que serán tendencia este 2026

Los accesorios siempre marcan tendencia y en ocasiones no se puede completar un look sin ellos. En este caso nos vamos a centrar en el cabello por lo que hay algunos detallitos que no pueden faltar.

Si eres amante del pelo suelo pues no debes resignarte a no llevar ningún accesorio sino que puedes optar por algunos que te elevarán totalmente tu look.

¿Cuáles son los accesorios para el cabello?

French pin

El french pin es un accesorio minimalista, elegante y sorprendentemente versátil. El french pin se confirma como el accesorio favorito de las insiders para resolver un moño bajo o un recogido relajado en cuestión de segundos.

Puedes optar por el carey, metal dorado o acabados mate ya que cualquiera funciona muy bien con unlookde oficina o un vestido de noche. Lo importante es que luzca de manera natural.

Diademas efecto carey

Las diademas carey siguen siendo tendencia en este año. Puedes optar por fina o un poco más anchas, todo depende de lo discreta que quieras lucir. Es el accesorio ideal para quienes quieren aportar un toque de elegancia sin pasar mucho esfuerzo –o para las que no tienen mucha maña a la hora de peinarse–.

Pony cuff

Aquí nos encontramos con un accesorio que hará olvidar los clásicos elásticos negros. La coleta se reinventa gracias al pony cuff, esa pieza rígida que envuelve la goma y transforma un peinado básico en algo mucho más sofisticado.

Se podrán ver versiones metálicas, con efecto joya o incluso en cuero. Es una opción ideal para quienes quieran llevar el pelo recogido sin renunciar a la elegancia.

Lazos

Sin dudas los lazos no pasan de moda y seguirán triunfando en este 2026. Los mismos tendrán un toque romántico pero modernos. Los lazos se cuelan en coletas bajas, trenzas relajadas o incluso melenas semirecogidas. En seda, algodón o terciopelo, o con estampados como el leopardo