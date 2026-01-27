5 cortes de pelo ideales para ocultar las canas

Durante mucho tiempo las canas no fueron bien vistas por lo que se acudía a los tintes de cabello para ocultarlas. Sin embargo, en la actualidad son cada vez más las mujeres que se animan a lucirlas con diferentes looks cómo los cortes de cabello.

Con la forma adecuada se pueden suavizar las facciones, marcar pómulos y dar la sensación de una cara descansada.

¿Cuáles son los cortes que favorecen las canas?

Los cortes de pelo pueden ser muy favorecedores por lo que te contamos cuáles se adaptan mejor a las canas. Estos son:

Bob moderno

Este es un corte que va a la altura de la barbilla o un poquito por debajo. Cuenta con una base recta y puntas ligeramente desfiladas para que no quede rígido.

Pixie

En segundo lugar, tenemos el corte pixie que es corto y expresivo. Los laterales van pegados y algo de largo de arriba por volumen. Cabe destacar que requiere repasos frecuentes pero el efecto limpio es inmediato.

Long bob

A qué nos encontramos con un corte que va sobre los hombros. Permite ondas, coleta baja y un acabado pulido sin complicaciones.

Capas suaves en medios y puntas

Esta es un estilo para no renunciar a tu melena, quita peso y da movimiento sin caos.

Flequillo largo o ladeado

Por último, tenemos este corte de pelo que es un detalle pequeño que enmarca y dulcifica. En tus días de cansancio se nota más de lo que parece.

Para que tus canas se vean mejor tienes que hacer lo siguiente:

Limpiar suave y proteger del calor: utiliza champú hidratante y protección térmica su usas secador o plancha.

Mantener el tono frío: cada tanto debes usar un champú morado o matizador, usando poca cantidad para evitar un matiz apagado.

Nutrir y pulir: 1-2 veces por semana, una mascarilla o acondicionador intenso, insistiendo en medios y puntas.