Estos son los mejores cortes de pelo para rostro redondo

Si piensas en un cambio de look basándote en un corte de pelo es importante que tengas en cuenta tus facciones. No todos los tipos de corte quedan bien en todos los rostros ya que algunos podrán beneficiarte mientras otros no tanto.

Con un buen consejo de un estilista podrás dar con el corte justo para ti y adaptarlo a la forma de tu rostro. En este caso te vamos a contar opciones de cortes de pelo que pueden ayudar a aquellas personas que tienen la cara redonda para que puedan armonizar y equilibrar su imagen.

La cara redonda necesita un corte que ayude a alargar y estilizar el rostro, es por esto que tienes que dejar de lado los cortes rectos que terminan justo a la altura de la mandíbula. La mejor opción son las capas suaves, volumen en la parte superior y flequillos ladeados o en cortina.

¿Cuáles son los cortes de pelo para cara redonda?

Pixie con volumen superior

Este corte de pelo ayuda a levantar el rostro, resaltar los ojos y alargar visualmente la cara y el cuello. Es ideal para quienes buscan algo fresco y con mucha personalidad.

Este estilo queda bien en cualquier persona independientemente de la edad o el tipo de pelo.

Bob asimétrico

Luego tenemos el bob asimétrico que lo que hace es romper básicamente con la simetría del rostro redondo. Es más largo adelante, más corto atrás por lo que estiliza y da un toque sofisticado.

Es un corte qué puedes llevar con una ligera simetría con un peinado alisado. Es muy fácil de conseguir y con un efecto muy pulido y profesional.

Long Bob

Este corte es ideal para quienes no buscan algo muy corto y queda genial con ondas suaves ya que da mucho movimiento.

Cabe destacar que este es uno de los cortes más pedidos en los salones porque es una melena media muy versátil y moldeable. Queda bien con todo tipo de pelo y para todos los tipos de rostro porque puedes jugar con las capas, con los flequillos y con los acabados