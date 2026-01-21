5 modelos de uñas estilo capuchino que van con todo tipo de piel: se ven elegantes en cortas y largas

Las uñas estilo capuchino son una forma divertida de usar manicura elegante y con diseños únicos. En esta selección de 5 modelos te daremos ideas para que puedas lucirlas en cortas y largas, y que quedan en varios tonos de piel.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, las uñas capuchino son una de las ideas que están en tendencia este año y no es para menos, pues concuerda con el estilo sofisticado, pero discreto y sencillo , como las demás. Puedes usarlas tanto en eventos de trabajo como fiestas y reuniones especiales. Checa estas apuestas que no te van a fallar.

Uno por uno, los modelos de uñas estilo capuchino que se ven elegantes

Uñas tipo capuchino clásico cremoso: Es un tono café con leche uniforme, sin efectos ni brillos. Se aplica con esmalte cremoso en una o dos capas bien pulidas y top coat brillante. Combina perfecto con ropa beige, blanca, camel o negra y looks minimalistas. Favorece especialmente a pieles claras y medias, pero en piel morena luce elegante y limpia.

Las uñas capuchino cremoso son el clásico que no debes dejar pasar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas estilo capuchino con acabado glossy : Similar al clásico, pero con un brillo tipo gel que aporta sofisticación. Se logra con esmalte en gel o top coat ultra brillante. Va muy bien con outfits formales, sastrería, vestidos satinados y joyería dorada. Funciona en todas las pieles, aunque resalta mucho en piel trigueña y morena.

: Similar al clásico, pero con un brillo tipo gel que aporta sofisticación. Se logra con esmalte en gel o top coat ultra brillante. Va muy bien con outfits formales, sastrería, vestidos satinados y joyería dorada. Funciona en todas las pieles, aunque resalta mucho en piel trigueña y morena. Manicure capuchino rosado (coffee rose) : Mezcla café suave con un subtono rosado. Se aplica como esmalte liso o en gel para un acabado delicado. Combina con ropa nude, rosa palo, gris claro y prendas románticas. Es ideal para piel clara y media, pero en piel morena aporta un contraste suave y femenino.

: Mezcla café suave con un subtono rosado. Se aplica como esmalte liso o en gel para un acabado delicado. Combina con ropa nude, rosa palo, gris claro y prendas románticas. Es ideal para piel clara y media, pero en piel morena aporta un contraste suave y femenino. Uñas estilo capuchino degradado (baby boomer café): Lleva un difuminado del capuchino hacia un nude o beige claro. Se realiza con esponja o técnica de aerógrafo. Va perfecto con looks elegantes, outfits monocromáticos y estilos pulidos. Favorece todos los tonos de piel, especialmente piel media y morena, ya que estiliza visualmente la uña.

Mira estos diseños de uñas estilo capuchino que te van a encantar.|(EPECIAL/Pinterest)

Uñas capuchino con micro brillo: Es un capuchino con partículas finas de brillo, muy sutiles. Se aplica en una sola tonalidad para no perder la elegancia. Combina con ropa neutra, tejidos suaves y accesorios discretos. Queda bien en todas las pieles, pero ilumina mucho la piel morena y trigueña sin verse exagerado.

Cómo combinar las uñas estilo capuchino

El tono capuchino en las uñas es casi marrón, un tono que se ha posicionado en la cima en la moda y la belleza. Expertos de Glamour señalan que este diseño se quedará por más tiempo, y resalta con tonos dorados, pasteles y mates.