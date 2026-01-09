5 peinados elegantes y en tendencia para estilizar el rostro y resaltar facciones
Estos son 5 peinados en tendencia que jamás pasarán de moda. Su aspecto relamido ofrece un acabado elegante y ayuda a estilizar el rostro.
Los peinados pulidos y relamidos se han consolidado como una de las grandes apuestas de estilo en los últimos años. Lejos de verse rígidos o anticuados, hoy se reinventan con acabados más naturales, brillo y movimiento.
De esta manera, se han convertido en una opción sofisticada y fácil de adaptar a distintos tipos de cabello y ocasiones. De acuerdo con estilistas profesionales, este tipo de looks no solo aporta un aire elegante, sino que también resulta funcional para el día a día. Cortes como bobs, lobs y melenas a capas facilitan este tipo de peinados y potencian su impacto visual.
¿Por qué los peinados relamidos estilizan el rostro?
Los peinados relamidos ayudan a estilizar el rostro porque crean una superficie limpia y definida que resalta la estructura ósea. Al reducir el volumen en los laterales y despejar la frente, el rostro se percibe más alargado y armónico, con mayor protagonismo en los pómulos, la mandíbula y el cuello.
Este efecto visual genera orden, simetría y un acabado sofisticado que favorece a distintos tipos de facciones. Además, al dirigir la atención hacia el centro del rostro, se logra un look elegante y muy fotogénico.
5 peinados relamidos elegantes que son tendencia en 2026
- Parte central elegante
Consiste en peinar el cabello hacia atrás manteniendo la raya al medio intacta, acompañada de un moño bajo o recogido pulido. Es ideal para destacar los rasgos faciales y lograr un look limpio y refinado.
@aledelagr Me encantan estos looks relamidos con apartado en medio por varias razones. Que opinan? Les gustan estos peinados!?! #tipsdebelleza #Getreadywithme #FashionTikTok #Arreglateconmigo #slicked #slickedbackhair #Fashionstyle #sallybeuty #90s #hairtutorial #hair #pelo #ponytail #ponytailtutorial ♬ Pony - Ginuwine
- Coleta pony baja
La coleta baja es discreta, moderna y versátil. Mantiene el frente liso y permite que las puntas se muevan suavizando el resultado final, logrando un equilibrio entre elegancia y naturalidad.
- Estilo wet
El efecto mojado combinado con el cabello peinado hacia atrás sigue siendo uno de los favoritos en eventos y alfombras rojas. Aporta un acabado audaz, sofisticado y muy actual.
@yrianavalbuena Te enseño hacer el famoso wet look #wetlook #peinados #beautytips #hairtutorial #wetlooktutorial #glossyhair #algoritmotiktok #algoritmo #creatorsearchinsight #creciendoentiktok #redessociales #Viral #algoritmodetiktok #volverseviral #tipsredessociales ♬ sonido original - Yriana valbuena
- Flippy side part
Ideal para cortes bob o lob. Este peinado con raya lateral y puntas ligeramente marcadas añade dinamismo y un toque chic, reinterpretando el clásico look relamido.
@nataliasimontiktok Peinado tendencia Bob flip up #peinado #bobflipup #tutorial ♬ Crystal Waters Gypsy Woman (Live) - Dj djacky mix
- Trenza versátil
Una trenza bien trabajada eleva cualquier look y acentúa la estructura facial. Es una opción elegante tanto para la noche como para planes más relajados, demostrando que la sofisticación también puede ser práctica.
@marianpauluribe Gracias a @bictoriavictoria ♬ Toxic - Britney Spears