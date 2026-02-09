Las 5 playas escondidas de Guerrero que parecen vírgenes
Estas playas escondidas de Guerrero parecen vírgenes. La Inteligencia Artificial invita a descubrirlas y disfrutar de su encanto natural.
El 2026 ha renovado no solo las energías de las personas sino que le da un nuevo comienzo a la lista de viajes que deseamos emprender. Es por eso que las playas de México aparecen entre los destinos más buscados y también entre los más recomendados.
La Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una de las herramientas que más recomienda los destinos turísticos mexicanos. Es que esta tecnología toma en cuenta las preferencias de los viajeros y se encarga de buscar, analizar y comparar los lugares más bellos y que merecen ser visitados.
¿Las playas de Guerrero son las mejores?
Gemini es una aplicación desarrollada por Google y que actualmente es muy utilizada por quienes gustan de viajar y conocer nuevos destinos. Esta IA ha sido consultada sobre las playas del estado de Guerrero con el fin de saber si son las mejores que existen en México.
“Decir si las playas de Guerrero son ‘las mejores’ depende totalmente de lo que busques en un viaje. Si algo tienen es personalidad y tradición; no por nada Acapulco fue el primer gran destino internacional de México”, respondió Gemini tras un breve análisis.
Playas escondidas que parecen vírgenes
Más allá de lo expresado anteriormente, Gemini destaca del estado de Guerrero a 5 de sus playas porque para muchos son desconocidas y parecen vírgenes. “Guerrero es mucho más que el bullicio de la Costera de Acapulco o el lujo de Ixtapa. Si buscas desconexión total, arena fina y ese sentimiento de ‘ser el primero en llegar’, estas cinco playas son tesoros que aún conservan su esencia silvestre”, sentencia la Inteligencia Artificial y nombra las siguientes:
- Playa Piedra Tlacoyunque (Tecpan de Galeana): Es un santuario de tortugas marinas y un espectáculo visual. Lo que la hace única es una formación rocosa gigante con un hueco en medio donde rompen las olas, creando una alberca natural. Totalmente rústico y solitario.
- Playa Ventura (Copala): Ubicada en la Costa Chica, es una pequeña bahía de aguas tranquilas (algo raro en el Pacífico abierto). Es el lugar perfecto para quienes quieren acampar o quedarse en una cabaña sencilla frente al mar. Un pueblo de pescadores que parece detenido en el tiempo.
- Playa Larga y Playa Blanca (Zihuatanejo): Aunque están cerca del aeropuerto, su extensión es tan vasta (kilómetros de costa) que es muy fácil caminar 10 minutos y encontrarte completamente solo. No hay grandes hoteles, solo palapas de palma y mar abierto. Salvaje y poderoso.
- Bahías de Papanoa (Tecpan): Específicamente Cayaquitos y Puerto Vicente Guerrero. Es una zona con aguas de un tono turquesa impresionante y arena clara. Al estar protegidas por formaciones rocosas, el agua es mucho más calmada que en el resto del estado. Un secreto bien guardado por los locales.
- Playa Las Gatas (Zihuatanejo - Vía Senderismo): Si bien es conocida, la mayoría llega en lancha. El "truco" para que se sienta virgen es llegar por el sendero rocoso que bordea la costa desde Playa La Ropa temprano por la mañana. Un acuario natural gracias a un arrecife artificial construido por un rey purépecha en la época prehispánica.