El 2026 ha renovado no solo las energías de las personas sino que le da un nuevo comienzo a la lista de viajes que deseamos emprender. Es por eso que las playas de México aparecen entre los destinos más buscados y también entre los más recomendados.

"¡Está desquiciada!”, Laura Zapata arremete contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia

La Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una de las herramientas que más recomienda los destinos turísticos mexicanos. Es que esta tecnología toma en cuenta las preferencias de los viajeros y se encarga de buscar, analizar y comparar los lugares más bellos y que merecen ser visitados.

¿Las playas de Guerrero son las mejores?

Gemini es una aplicación desarrollada por Google y que actualmente es muy utilizada por quienes gustan de viajar y conocer nuevos destinos. Esta IA ha sido consultada sobre las playas del estado de Guerrero con el fin de saber si son las mejores que existen en México.

“Decir si las playas de Guerrero son ‘las mejores’ depende totalmente de lo que busques en un viaje. Si algo tienen es personalidad y tradición; no por nada Acapulco fue el primer gran destino internacional de México”, respondió Gemini tras un breve análisis.

Playas escondidas que parecen vírgenes

Más allá de lo expresado anteriormente, Gemini destaca del estado de Guerrero a 5 de sus playas porque para muchos son desconocidas y parecen vírgenes. “Guerrero es mucho más que el bullicio de la Costera de Acapulco o el lujo de Ixtapa. Si buscas desconexión total, arena fina y ese sentimiento de ‘ser el primero en llegar’, estas cinco playas son tesoros que aún conservan su esencia silvestre”, sentencia la Inteligencia Artificial y nombra las siguientes:

