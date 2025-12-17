5 tipos de máscaras de pestañas que debes ponerte en Navidad

El maquillaje es muy importante para lucir de la mejor manera por lo que cada elemento cuenta. En el caso de las máscaras de pestañas, hay algunas opciones para que ocupes en esta Navidad.

Entre las tendencias siguen apareciendo el volumen XXL, la longitud, la curvatura y la oscuridad. Es por esto que con este abanico de opciones vas a poder obtener los resultados esperados.

También puedes hacer un buen regalo con estos productos y quedar mucho más que bien. Así que toma nota para poder tener en cuenta lo que más se usa en esta temporada.

¿Cuáles son las mejores máscaras de pestañas?

Exagger-Eyes Volume Mascara de Charlotte Tilbury

Esta es una de las máscaras de pestañas de esas que te cambian la mirada(y un poco la vida). Realza, oscurece, engrosa y nunca deja grumitos.

Máscara de pestañas Panorama de L'Oréal Paris

Contiene una fórmula muy ligera su goupillón cónico, que permite trabajar la pestaña desde la misma raíz hasta la punta. Es ideal para personas que quieren una efecto ojazos debido a que abre muchísimo la mirada, elevando y curvando la pestaña.

DarkStarMascara de Pat McGrathLabs

La misma contiene un goupillón en forma de reloj de arena y fórmula en textura gel, que logra cubrir la pestaña completamente y de forma uniforme en tan solo una capa.

Le Volume Révolution de Chanel

Esta máscara de pestañas cuenta con un cepillo grueso y una oscuridad difícilmente comparable. Su cepillo de cerdas cortas (realizado por impresión 3D) permite llegar a cualquier zona sin que haya opción a grumitos. Contiene provitaminas y ceras de abeja y arroz por lo que no hay rigidez pero si fijación.

Estas máscaras elevarán tu mirada.|Canva

Grande Mascara

Esta es una marca con la que obtendrás dos beneficios ya que maquilla y trata. Tendrás pestañazas inmediatas y a largo plazo. Su fórmula también deja la pestaña flexible, lo que aporta un resultado más natural.

Sin dudas estas opciones son ideales para un buen regalo en esta Navidad o incluso para ti.

