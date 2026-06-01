Christian Nodal presume lleno total en La México tras lanzar crítica a los “sold out” falsos: “Gracias por la manera que tienen de sorprenderme”

A través de redes sociales y en su propio concierto el artista sonorense, Christian Nodal, presumió que llenó uno de los recintos más emblemáticos del país, La Plaza de Toros La México, donde reunió a miles de personas en una noche que estuvo marcada por su música, invitados especiales y una respuesta favorable del público.

El festejo de Nodal llamó aún más la atención luego de que en días recientes criticara públicamente su desacuerdo con los artistas que anuncias aparentemente conciertos agotados con el famoso “sold out” cuando todavía existen boletos disponibles, según el cantautor, el respaldo del público debe demostrarse con hechos y no mediante estrategias de promoción

A través de redes sociales el artista compartió su satisfacción por el lleno total registrado en el recinto capitalino, considerado uno de los escenarios más importantes para cualquier figura de la música en México,

MI GENTE! gracias por la manera que tienen de sorprenderme y llenarme de amor. Sigo disfrutando los recuerdos que dejaron en mi mente y pecho., escribió el intérprete de “Botella tras botella” en cu cuenta de Instagram donde compartió un video mostrando escenas de su concierto en la CDMX.

¿Por qué Nodal criticó a los artistas que inventan sold out?

Días antes de su presentación en la Ciudad de México, Christian Nodal cuestionó la autenticidad en la industria musical, ya que, en momentos de gran popularidad no siempre un artistas logra llenar por completo algunos recintos y como estrategia se dice que ese artista ya registra un “sold out”.

Asimismo, el sonorense cuestionó la práctica de anunciar funciones agotadas cuando la venta de boletos no ha alcanzado el cien por ciento. Según explicó, durante sus primeros años de carrera enfrentó escenarios donde la asistencia era menor a la esperada, algo que considera parte de la realidad del negocio.

¿Cómo fue el concierto de Christian Nodal en La México?

El concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros La México representó uno de los eventos más importantes de su gira. El cantante regresó al recinto para reencontrarse con el público capitalino en un espectáculo de gran formato donde acudieron más de 45 mil asistentes.

Asimismo, el show de “El Forajido” contó con momentos especiales, entre ellos la aparición de Ángela Aguilar, quien interpretó junto a Nodal el éxito “Dime Cómo Quieres”. Con este lleno en uno de los recintos más grandes del país, Nodal suma un nuevo logro a su trayectoria.