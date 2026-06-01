Melanie Klein, psicoanalista austriacobritánica: “La ansiedad, la culpa y el sufrimiento son partes inevitables del desarrollo humano”

La Inteligencia Artificial (Gemini) revela que la psicología se ha alimentado a lo largo de su historia como una disciplina híbrida, nutriéndose inicialmente de las raíces profundas de la filosofía —al cuestionarse sobre la naturaleza de la mente, la ética y la condición humana— y de la fisiología del siglo XIX, que le aportó el método científico y el rigor de los laboratorios biológicos.

Esta tecnología, en base a diversas fuentes de información, remarca que con el tiempo este núcleo se expandió de forma interdisciplinaria al absorber teorías de la antropología y la sociología para entender el peso del entorno cultural, de la informática y la cibernética para modelar la mente como un procesador de información (dando origen a la revolución cognitiva), y más recientemente de la neurociencia, que permite mapear los procesos mentales directamente en la actividad cerebral.

El legado de Melanie Klein

Es en este marco que toma importancia una gran cantidad de profesionales de distintos países que abordaron el estudio de la mente y el comportamiento humano con investigaciones reveladoras. Entre estas profesionales se encuentra Melanie Klein, una célebre psicoanalista austro-británica, pionera en el desarrollo del psicoanálisis infantil y creadora de la teoría de las relaciones objetales.

Melanie Klein transformó la comprensión del desarrollo psíquico temprano al proponer que los bebés interactúan desde el nacimiento con "objetos" (como el pecho materno) escindidos en partes "buenas" y "malas", y al estructurar la mente a través de las posiciones esquizo-paranoide y depresiva, donde el manejo de la envidia, la ansiedad y la reparación resultan cruciales.

Melanie Klein y una frase cruda

El enfoque de Melanie Klein no solo dio origen a la Escuela Británica de Psicoanálisis y a profundos debates con Anna Freud, sino que redefinió la práctica clínica actual, demostrando que nuestras relaciones más primitivas configuran de manera permanente nuestro mundo interno y nuestra salud mental.

En este punto se puede destacar su frase “La ansiedad, la culpa y el sufrimiento son partes inevitables del desarrollo humano” con la que se metió de lleno en las zonas más oscuras y tempranas de nuestra mente, y nos dejó claro que crecer duele.

Para la psicoanalista austriacobritánica estas emociones no son fallas del sistema ni señales de que algo anda mal con nosotros. Son, literalmente, el motor del desarrollo. En el presente esta frase mantiene su vigencia y se aplica al analizar que aceptar el dolor y la culpa actuales como crisis necesarias para sanar, madurar y construir vínculos más profundos.