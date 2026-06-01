Carl Jung, psicólogo suizo: “Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma”

La psicología es definida como el estudio científico de la mente y el comportamiento, según resume la Universidad de Harvard. El enfoque de la institución combina la investigación empírica profunda con aplicaciones prácticas, explorando áreas como la neurociencia, la cognición, el desarrollo humano y el comportamiento social.

Ahondar en esta disciplina invita en primer lugar a tomar contacto con diferentes psicólogos y sus estudios y teorías con las que lograron darle cuerpo al estudio de la mente desde todas las perspectivas posibles. Carl Jung es uno de esos profesionales y hoy se destaca una de sus frases más populares.

El legado de Carl Jung

Carl Jung fue un influyente médico psiquiatra y psicólogo suizo que fundó la psicología analítica, distanciándose de Sigmund Freud al proponer una visión más amplia de la mente humana. Su legado transformó la forma en que entendemos la personalidad mediante los conceptos de introversión y extroversión, y planteó que el objetivo de la vida es la individuación, un proceso de autorrealización para integrar todas las partes de nuestro ser.

Más allá de la clínica, la visión de Carl Jung construyó puentes duraderos entre la ciencia, el análisis de los sueños, el arte, la religión y la espiritualidad, dejando una huella profunda en la cultura contemporánea, de acuerdo a fuentes analizadas por la Inteligencia Artificial (Gemini).

Carl Jung y una frase vigente

Existen diferentes frases que Carl Jung inmortalizó en sus trabajos de psicología y una de ellas es la que dice “Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma” y es que sintetiza a la perfección el núcleo de su psicología analítica.

Con esta frase, el psicólogo suizo resume que cuando reprimimos o ignoramos nuestras emociones, defectos o traumas, estos no desaparecen, sino que se ocultan en el inconsciente (la Sombra) y controlan nuestras reacciones en piloto automático. En cambio, al aceptar y mirar de frente esa realidad sin juzgarnos, desarmamos su poder oculto, liberando esa energía para transformarla en crecimiento personal y madurez.

En la actualidad, esta premisa de Carl Jung se aplica en la psicología moderna y el mindfulness al entender que gestionar el estrés o la ansiedad requiere aceptar las emociones en lugar de reprimirlas. Solo al reconocer lo que nos pasa dejamos de reaccionar en piloto automático y tomamos el control de nuestro bienestar.