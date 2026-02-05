7 ideas para reciclar ropa de bebé que ya no usas: te verás más creativa que todas

La ropa para bebé se ve lindísima y tiene diseños adorables, pero casi siempre se tienen más piezas de las que el pequeño en realidad necesita. Toda esta acumulación se vuelve un problema cuando ya no cabe nada en el clóset y es necesario hacer una limpieza, empezando por elegir qué cosas regalar y qué otras se pueden reciclar para darles una segunda vida.

Esta es una alternativa factible tanto para el medio ambiente como para la economía, además de que incluso puede servir como un momento de relajación mientras pones a prueba tu creatividad. Así que si tienes diseños que ya no le quedan a tus pequeños y tampoco quieres desechar, toma nota de estas ideas de reciclaje textil que son muy fáciles de hacer.

¿Cómo reciclar la ropa de bebé? 7 diseños que puedes hacer en casa y sin gastar más

Cojines hechos a mano . Dale al pequeño un obsequio que lo acompañe durante las noches y crea una almohada suavecita confeccionada con toda esa ropa que ya no se usa y elegiste reciclar .

. Dale al pequeño un obsequio que lo acompañe durante las noches y crea una almohada suavecita confeccionada con toda . Letreros con el nombre o iniciales de tu bebé. Una opción muy linda para decorar los cuartos de tus hijos, es colgando un letrero de su nombre usando como material las playeras y mamelucos que ya no le queden.

7 ideas para reciclar ropa que se ven preciosas y son muy útiles|Pinterest

Mantitas con la técnica "patchwork" . Fabrica una cobija para su cama usando la técnica "patchwork" , que básicamente consiste en reciclar poniendo pequeños pedazos de ropa sobre la tela. En este caso, los parches serán partes de playeras, vestidos, pantalones y mamelucos que los niños ya no usan.

. Fabrica una , que básicamente consiste en reciclar poniendo pequeños pedazos de ropa sobre la tela. En este caso, los parches serán partes de playeras, vestidos, pantalones y mamelucos que los niños ya no usan. Tote bags con cobijas de bebé. En contraste, si tienes mantas que se ensuciaron o simplemente ya no se utilizan, puedes transformarlas en tote bags. Ya sea para convertirla en tu nueva pañalera o para llevar tus cosas en el día a día.

Peluches caseros . Si quieres tener un detalle entrañable con tu familia, considera hacer un peluche artesanal recurriendo únicamente a toda la ropa que tienes en cajones olvidada y que es perfecta para reciclar . Aquí también puedes apostar por el "patchwork".

. Si quieres tener un detalle entrañable con tu familia, considera hacer un peluche artesanal recurriendo únicamente a toda . Aquí también puedes apostar por el "patchwork". Marcos conmemorativos. Y para los que son un poco más sentimentales, puedes inmortalizar prendas como el primer mameluco que usó o su gorrito preferido, solo que volviéndolas un marco para decorar.

Accesorios para el pelo. Si de entre todas estas ideas te quedaron retazos de ropa que no quieres echar a la basura, pero no sabes cómo reciclar