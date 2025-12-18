8 plantas que puedes poner en la entrada de tu casa para que haya más armonía; expertos lo recomiendan

¿Sabías que la entrada de tu casa puede influir en la energía, la armonía y hasta en el estado de ánimo de quienes viven ahí? Por eso, elegir las plantas adecuadas no solo mejora la estética del hogar, sino que también ayuda a crear un ambiente más equilibrado, acogedor y lleno de vida.

En ese sentido, aquí te compartimos ocho plantas que puedes colocar en la fachada para que tu casa se llene de armonía, según los expertos.



Planta del dinero, ¿cuál es?

Es la planta más común para poner en la entrada de la casa. Se le conoce así por su energía que, según el Feng Shui, puede atraer estabilidad financiera y buena suerte en el dinero, pero su nombre científico es plectranthus verticillatus. Esta opción no solo es ideal para los creyentes, sino también par aquellos que busquen adornar de colores su fachada, ya que, en ocasiones, florecen pequeños retoños violetas.

La planta del dinero es la más usada para poner en la entrada de la casa.|(Especial/CANVA)

Por qué poner un Jazmín te alegrará el día

La planta de jazmin no solo huele delicioso cuando florece, también es una excelente guía de la armonía y la paz. Expertos en decoración la tienen como una de sus preferidas porque limpia energías, activa emociones positivas a través del olfato y atrae la abundancia. Así lo señala el portal AD Magazine.



La lavanda se ve hermosa y huele delicioso

La planta de Lavanda es conocida por purificar el ambiente, bajar las emociones fuertes y para atraer energía positiva. Según el sitio especializado Arquitectura y Diseño, es la planta ideal para la entrada de la casa, dormitorios y balcones, ya que funciona como un portal que suaviza la atmósfera en donde está, dando una sensación de cuidado.



Por qué el Lirio de la Paz es el clásico

El lirio de la paz, cuyo nombre real es Espatifilo, es uno de los más elegido porque son fáciles de cuidar. Además, lucen elegantes, discretos y son capaces de alegar el ambiente de donde se colocan. Según la cultura del Feng Shui, esta plantita ayuda a bajar la tensión y crear una sensación de calma. Si ese es el objetivo cuando quieres llegar a tu casa, entonces la ideal.

El lirio es muy fácil de cuidar.|(ESPECIAL/CANVA)

Por qué el Bambú es de la suerte

Se dice que el bambú es de la suerte porque atrae el dinero y estabilidad en las finanzas. Así que, al ponerlo en la entrada de la casa, le das la bienvenida a la energía positiva, según el Fen Shui. La ventaja de esta planta, según AD Magazine, es que puedes ponerla al lado de la puerta de la entrada, para que crezca grande y fuerte, y sea parte de la decoración principal.



Qué hace el laurel si lo pones en la entrada

La planta de laurel es usada para distintos rituales de buenas energías y cuando la pones en la entrada de la casa, no es la excepción. Las creencias populares dicen que son buenas para el dinero y la felicidad, mientras que el Feng Shui subraya que lo que realmente provocan es armonía mientras limpian las energías negativas por sus beneficios curativos para la relajación del cuerpo, los dolores de cabeza y el insomnio.



Las propiedades energéticas de la potus que pocos conocen

La potus, también llamada teléfono, es una planta que comúnmente se pone en las ventanas, jardines y habitaciones por sus beneficios de purificar el aire, pero cuando se pone en la entrada de la casa, los resultados podrían multiplicarse. Arquitectura y Diseño explica que funciona como una antena WiFi que expande la energía positiva a todos los rincones de la casa mientras va purificando el ambiente.



Por qué debes poner una albahaca en la entrada de tu casa

La albahaca tiene beneficios energéticos, de limpieza, pero también la puedes usar para cocinar y como perfume natural para darte la bienvenida al hogar.

La planta de albahaca tiene beneficios positivos.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuáles son los beneficios de tener plantas en casa, según la psicología

Tener plantas en casa tiene beneficios para la salud mental. Según Jonathan S. Kaplan Ph.D., especialista en Mindfulness, tener naturaleza en casa te hace sentir mejor debido a que reduce el estrés y ayuda a bajar la presión. También ayuda a mejorar los tiempos de reacción, aumentar la atención, aumenta la productividad y ayuda a reducir la ansiedad, según publicó en Psychology Today.