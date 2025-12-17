Mhoni Vidente hace una escalofriante predicción para antes que acabe el año

Mhoni Vidente ha realizado una predicción que involucra a la iglesia católica, pues su advertencia manifiesta que habrá una crisis religiosa mundial como consecuencia de una decisión tomada por el Papa León XIV.

Según sus visiones , esta elección va a marcar un punto de quiebre en la fe pero también daría comienzo a lo que es un periodo de confusión espiritual. Esto será parte de los “años oscuros” para la humanidad.

A su vez también ha manifestado que esto coincide con una etapa de fuertes transformaciones globales, en el cual la religión, la espiritualidad y las creencias serán puestas a prueba.

¿Cuál será la decisión del Papá según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente afirma que el Papa León XIV habría retirado a la Virgen María el papel de corredentora dentro del discurso religioso, de acuerdo a su ver, esto es un golpe simbólico a la figura mariana y a la fe de millones de personas.

Dada esta situación es que el peso espiritual será muy profundo porque María representa el vínculo entre la humanidad, Dios y Jesús por lo que su desplazamiento abrirá un periodo en el que la fe se va a ver debilitada.

¿Iniciarán los “años oscuros” de la humanidad?

De esta manera Mhoni Vidente manifiesta que tras esta decisión se cumplirá una profecía en la que se indica que cuando se niegue o minimice el papel de la Virgen María, comenzarán tiempos difíciles.

Robert Prevost.



Datos sobre el Papa León XIV:



• Estadounidense

• Orden Agustiniana

• Republicano registrado

• Se opone a las diaconisas

• Viste vestimentas tradicionales

• Crítico abierto de la decadencia de Occidente



¿Qué te parece esta elección? pic.twitter.com/vTJljuVrXb — Vive con Propósito. (@PropositoyVida) May 8, 2025

Teniendo en cuenta este contexto es que se visualizan conflictos, divisiones religiosas y un alejamiento espiritual que afectará a distintas regiones del mundo. Según la Vidente, esto forma parte de una transformación mayor que obligará a la humanidad a replantearse sus creencias y valores.

Por último, Mhoni Vidente hace un llamado a no abandonar la espiritualidad. Es importante reforzar la oración, mantener la devoción mariana y buscar refugio espiritual en la Virgen de Guadalupe como símbolo de protección.

