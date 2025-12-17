Así luce Sherlyn tras someterse a un tratamiento para perder peso

Sherlyn González ha dado de qué hablar luego de apareciera en sus redes sociales con una figura totalmente renovada. Los comentarios no se hicieron esperar sobre todo para saber qué hizo para obtener tal cambio.

La actriz y cantante, sorprendió a todos en sus redes sociales por los cambios obtenido en un proceso enfocado en su salud. Así también es que comentó que hubo un tiempo donde descuido su salud y como consecuencia hubo cambios en su cuerpo.

Llegó al punto en el que su ropa no le andaba por lo que comenzó a reflexionar sobre sus hábitos.

¿Qué tratamiento se realizó Sherlyn?

Sherlyn tuvo que viajar a México para que un especialista la trata. La intención no era solo perder peso sino también poder entender lo que le ocurría para encontrar un equilibrio saludable.

En un video de TikTok comentó que había perdido 7 kilos en dos meses y medio. Ahora se siente mucho mejor.

A esto también sumó alimentación personalizada y ajustes en el estilo de vida para poder ver cambios. También sigue al pie de la letra las indicaciones médicas.

Cabe destacar que descartó haber pasado cirugías sino que sus logros son a base de disciplina, constancia y amor propio.

"He bajado 7 kilos en poco más de dos meses y ne siento increíble. No fue magia: fue compromiso, ajustes y volver a cuidarme. Todavía falta camino, pero hoy me miro al espejo y me siento cómoda, fuerte y orgullosa", manifestó.

@sherlynyg He bajado 7 kilos en poco más de dos meses y me siento increíble. No fue magia: fue compromiso, ajustes y volver a cuidarme. Todavía falta camino, pero hoy me miro al espejo y me siento cómoda, fuerte y orgullosa. ✨ ♬ sonido original - Sherlyny

¿Quién es Sherlyn González?

Sherlyn González es una actriz y cantante que nació el 14 de octubre de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Su interés por la actuación nació desde muy pequeña ya que a los ocho años fue parte de la película "Zapatos Viejos", junto a Gloria Trevi.

Gracias a su gran carisma y poderoso talento, es que ha sido parte de más de 30 telenovelas, diversas obras de teatro y películas.