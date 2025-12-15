Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal del 15 al 19 de diciembre: estas son las predicciones de tu signo

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal del día lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre. Según sus predicciones, aunque muchos estén de celebración, habrá excepciones para algunos de los signos, sobre todo en temas relacionados con el amor, el dinero y la salud.

A continuación, te compartimos las visiones de la famosa astróloga, así como tus números mágicos para estas fechas.

ARIES

Con la carta del Emperador, hay predicciones positivas. Tendrás suerte en el dinero, atraerás lo económico, así que piensa en hacerte de un patrimonio. En el amor, estarás en tu momento, así que disfruta esta etapa. Eso sí, debes tomarte unas vacaciones porque necesitas tiempo para ti y mejorar tu salud. Tus números mágicos son: 14,33,65. Color: rojo.

TAURO

Tienes doble suerte rápida, con atracción en el dinero y todo sobre lo económico. ¿Podrás ganar la lotería? Además, la familia estará muy cerca de ti, abrázalos. Asimismo, es momento para que pienses en crecer tus habilidades con cursos distintos que te apasionen, no te la pienses más. Limpia tu casa, reemplaza todo aquello que solo te estorba y ya no funciona. Tu mejor día es el miércoles. Números mágicos: 01, 20 y 62. Color: Amarillo y rojo.

GÉMINIS

Encontrarás la manera de solucionar tus problemas esta semana, pero tienes que poner de tu parte. Ya no cargues con rencores ni con problemas que no te competen. Recuerda que no estás solo, pide ayuda. Tu mejor día es el viernes, aprovéchalo para hacer cambios y cerrar el año con la buena vibra y siendo positivo. Números mágicos: 17,19, 23. Color: verde y amarillo.

CÁNCER

Tu mejor día es hoy lunes. Tienes que visualizar esta semana para solucionar todos los pendientes que tienes, tanto en los trámites, los sentimientos y las energías que atraes. Luego, debes manifestar todo lo que quieras para el siguiente año, es momento de comenzar a atraer todo lo que deseas. No confíes en cualquier persona de la calle, ten cuidado. Números mágicos: 25, 30 y 61. Color: Verde y Blanco.

LEO

Habrá riqueza, estabilidad amorosa, y de comunicación. Has estado hablando de más y te has metido en problemas, por eso es momento de dejar eso atrás. Únete a tu familia, acepta el viaje que tienen en mente. Combate el estrés y la depresión, ya no des vueltas a las cosas. Números mágicos: 11, 22 y 29. Color: azul y blanco.

VIRGO

Tendrás una semana llena de paz. Aunque encuentras momentos de crisis, tú estarás tranquilo porque no tienes nada que demostrar. Usa tus ahorros para invertirlo en ti. En el amor, es posible que des el siguiente paso, ya sea con un embarazo, un compromiso o una propuesta serie de tu pareja. Intenta dormir, reinicia tus energías y aléjate de lo que te está estresando. Números mágicos: 03, 04 y 08. Color: blanco y naranja.

LIBRA

Según las predicciones de Mhoni Vidente , tienes una semana llena de magia y con poder de cambiar lo que quieras de tu vida, pero tienes que dejar todos los problemas del pasado. Tienes que disfrutar de lo que hay actualmente. Tu mejor día es hoy, lunes. Mantente discreto en el trabajo, intentarán meterte en problemas, pero no hagas caso. En el amor, alguien del pasado te buscará, pero no te hace bien, ignóralo. Números mágicos: 12, 16 Y 27. Color: rojo.

ESCORPIO

Estás en la mejor etapa del año en finanzas. Esta semana tienes que hacer borrón y cuenta nueva, ya no des más oportunidades a las personas que no lo merecen, suelta lo que no es tuyo, incluso problemas familiares. Tu mejor día es el viernes y al ser un cierre de año debes revisarte el cuerpo y la salud.. Números mágicos: 05, 10 y 63 Color: Rojo y Amarilo.

SAGITARIO

Estás de cumpleaños, así que tendrás suerte en el amor, el dinero y la estabilidad, pero hay un detalle: tu situación mental, sigues pensando en los problemas del pasado. Cuídate de los chismes, de las personas que quedaron inconformes contigo en el pasado. Números mágicos: 09, 45 y 66 Color: blanco y rojo.

CAPRICORNIO

Si juegas la lotería y algún juego de azar, esta es tu semana, lo tienes todo para ganar el premio grande. Tu mejor día es el martes. Aunque sientes que todo va bien, debes de desconfiar de todos los que te rodean, no des de más a quien no lo merece; sé discreta. Sobre la salud, estarás sensible, así que debes cuidarte. Números mágicos:06, 13 y 24 Color: rojo y blanco.

ACUARIO

No te detengas, sigue con los planes que tienes en mente. Esta semana es ideal para que concluyas tus pendientes del año, todavía queda medio mes y puedes cerrar ciclos y planear lo que quieres para los siguientes meses. Tu mejor día es el jueves y atraerás el dinero, acepta los trabajos. Eso sí, no gastes mucho, aprende a seleccionar en qué gastar. En la salud tendrás problemas de garganta, así que cuídate bien para que no empeore. Números mágicos: 15, 21 y 31 Color: amarillo.

PISCIS

Estás en un momento de felicidad. Tu mejor día es el miércoles, pero en toda la semana tendrás buena energía y estabilidad con fiestas y reuniones con seres queridos. No obstante, debes cuidarte del estómago, estás sensible. En el amor, hay esperanza de conexión con esa persona con la que estás saliendo. Números mágicos: 07, 40 y 68 Color: azul y rojo.