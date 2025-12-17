El baño de las vacas provoca molestia en La Bea y Kim Shantal por ser excluidas: “Aquí están sus tontas”

La posibilidad de que las vacas fueran los siguientes animales en partir de La Granja VIP provocó, eventualmente, la molestia de La Bea y Kim Shantal , pues la nominada y la finalista, respectivamente, fueron excluidas del baño de las habitantes del establo.

Como contexto, cabe recordar que esta mañana 'El Patrón' y Alfredo Adame pronosticaron la despedida de las vacas debido a que tenían la encomienda de bañarlas, por lo que tendría sentido dejarlas lo más presentables posible.

Después de realizar sus labores en las estaciones y desayunar, los miembros del 'Team Cacaraqueo' acudieron al establo para colaborar con la actividad; sin embargo, La Bea y Kim Shantal acusaron que fueron excluidas luego de que sus rivales les quitaran los cepillos, por lo que decidieron retirarse.

Cuando volvieron al interior de La Granja VIP, decidieron comenzar con los trabajos de limpieza; no obstante, fueron muy vocales en su molestia por terminar, especialmente, lavando trastes que no ensuciaron en primer lugar cuando estaban entusiasmadas por ayudar con el aseo de las queridas vacas; "aquí están sus tontas", exclamó La Bea.

La comediante fue la granjera más enojada con la situación, ya que recordó que esta mañana evidenció a Eleazar Gómez por el uso de algunos electrodomésticos de la cocina y su respectiva falta de limpieza cuando solamente él y Alfredo Adame han consumido los alimentos que ella encontró en el horno y la freidora.

Las granjeras coincidieron en que los miembros de 'El Muro' buscaban tener todo el crédito por el baño de las vacas y que consideraban que ellas no sabían cómo hacer las cosas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez y La Bea por medio del segundo Duelo de la semana entre César Doroteo y Alfredo Adame; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.