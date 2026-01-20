Adiós a la pedicura aburrida: Los 5 colores que hacen que tus pies parezcan de revista

Durante años, la pedicura quedó relegada a tonos neutros o clásicos que cumplían su función de ser elegantes. Sin embargo, la moda en 2026 marca un giro: los pies se convierten en protagonistas y el color pasa a ser una herramienta clave para lograr un look pulido, moderno y sofisticado.

Las pasarelas internacionales, las redes sociales y los salones especializados coinciden en una misma idea: una pedicura bien cuidada con el color adecuado puede elevar por completo la imagen. La tendencia ya no pasa solo por la forma de la uña, sino por elegir diseños con tonos que estilizan el pie, aportan frescura y transmiten elegancia.

Los 5 colores en tendencia en 2026 para lucir unas uñas de pies elegantes

Los especialistas en manicura y pedicura aseguran que este año los diseños de uñas traen un aire sofisticado. Funciona tanto de día como de noche y combina con cualquier calzado.



Rojo cereza : un clásico renovado que estiliza el pie y aporta un aire sofisticado. Funciona tanto de día como de noche y combina con cualquier calzado.

: un clásico renovado que estiliza el pie y aporta un aire sofisticado. Funciona tanto de día como de noche y combina con cualquier calzado. Nude rosado : ideal para quienes buscan un efecto "clean" y natural. Este tono unifica el color de la piel y da sensación de prolijidad inmediata.

: ideal para quienes buscan un efecto "clean" y natural. Este tono unifica el color de la piel y da sensación de prolijidad inmediata. Verde oliva suave : moderno y elegante, se posiciona como el nuevo neutro para quienes quieren salir del blanco o el beige sin arriesgar demasiado.

: moderno y elegante, se posiciona como el nuevo neutro para quienes quieren salir del blanco o el beige sin arriesgar demasiado. Azul oscuro : intenso y refinado, es perfecto para looks urbanos y aporta un contraste chic con sandalias claras.

: intenso y refinado, es perfecto para looks urbanos y aporta un contraste chic con sandalias claras. Blanco lechoso: más delicado que el blanco puro, genera un efecto fresco y luminoso.

¿Cómo cuidar la piel y las uñas de los pies para un resultado impecable?

De nada sirve un color en tendencia si la piel y las uñas no están bien cuidadas. Los podólogos y especialistas en estética coinciden en que la clave está en la constancia.

Exfoliar los pies 1 o 2 veces por semana ayuda a eliminar células muertas y evita el aspecto áspero en talones y laterales. La hidratación diaria es fundamental: cremas con urea, manteca de karité o ácido hialurónico mantienen la piel flexible y previenen grietas.

En cuanto a las uñas, conviene cortarlas rectas, limarlas suavemente y aplicar siempre una base protectora antes del esmalte para evitar manchas y debilitamiento. De esta manera, cualquier color se verá prolijo y elegante.