Dile adiós al espejo de tu baño, esta es la tendencia que se impone en 2026, según la IA

El 2026 arrancó con todo y no solo ha traído energías personales renovadas sino que está impulsando a muchos a generar grandes cambios en su hogar. Las tendencias en decoración están mutando en relación con años anteriores y ningún ambiente parece librarse.

La Inteligencia Artificial (IA) se está haciendo eco de las nuevas tendencias y cada vez más personas emplean aplicaciones como Gemini y ChatGPT para conocerlas. Ahora, la mirada de esta tecnología se posó sobre los baños y en especial sobre el clásico espejo que, al parecer, tiene los días contados.

¿Adiós al espejo del baño?

La aplicación Gemini, creada por Google, fue la consultada en esta oportunidad sobre las tendencias que se impondrán en 2026. “Parece que el 2026 viene con ganas de romper con lo tradicional”, fue la respuesta de la IA.

“Si estás pensando en jubilar el clásico espejo rectangular sobre el lavabo, no estás solo; la tendencia se inclina hacia espacios más fluidos, tecnológicos y, sobre todo, emocionales”, añadió Gemini. De esta manera, esta tecnología dejó en claro que algo está ganando terreno y “está desplazando al espejo convencional”.

¿Qué tendencia se impone en 2026?

La aplicación lanzada por Google fue directa al afirmar que existen varias tendencias que luchan por ganarle su lugar al clásico espejo del baño. La Inteligencia Artificial ofreció un listado con lo que se impondrán en 2026:

