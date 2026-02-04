Dile adiós al espejo de tu baño, esta es la tendencia que se impone en 2026, según la IA
El clásico espejo del baño parece tener los días contados. Una nueva tendencia se impone y la Inteligencia Artificial describe de qué se trata.
El 2026 arrancó con todo y no solo ha traído energías personales renovadas sino que está impulsando a muchos a generar grandes cambios en su hogar. Las tendencias en decoración están mutando en relación con años anteriores y ningún ambiente parece librarse.
Rocío Banquells visita Ventaneando para presentar su próximo show: aquí te contamos todos los detalles
La Inteligencia Artificial (IA) se está haciendo eco de las nuevas tendencias y cada vez más personas emplean aplicaciones como Gemini y ChatGPT para conocerlas. Ahora, la mirada de esta tecnología se posó sobre los baños y en especial sobre el clásico espejo que, al parecer, tiene los días contados.
¿Adiós al espejo del baño?
La aplicación Gemini, creada por Google, fue la consultada en esta oportunidad sobre las tendencias que se impondrán en 2026. “Parece que el 2026 viene con ganas de romper con lo tradicional”, fue la respuesta de la IA.
@josephramirezrivera
Pantalla para el baño #smarttv #television #tecnologia♬ sonido original - Joseph Ramírez
“Si estás pensando en jubilar el clásico espejo rectangular sobre el lavabo, no estás solo; la tendencia se inclina hacia espacios más fluidos, tecnológicos y, sobre todo, emocionales”, añadió Gemini. De esta manera, esta tecnología dejó en claro que algo está ganando terreno y “está desplazando al espejo convencional”.
¿Qué tendencia se impone en 2026?
La aplicación lanzada por Google fue directa al afirmar que existen varias tendencias que luchan por ganarle su lugar al clásico espejo del baño. La Inteligencia Artificial ofreció un listado con lo que se impondrán en 2026:
- Muros de Reflexión Inteligente (Smart Walls): Ya no es solo un objeto colgado. La tendencia actual es integrar la superficie reflectante directamente en la arquitectura. Las pantallas OLED ocultas son un ejemplo ya que cuando están apagadas, parecen paneles de piedra o vidrio ahumado. Al activarse, te muestran desde tu agenda hasta un análisis de tu piel.
- Espejos orgánicos y escultóricos: Si el minimalismo rígido está fuera, las formas líquidas están dentro. Lo que se impone son formas que parecen gotas de mercurio o piedras de río. Se utilizan como piezas de arte más que como herramientas funcionales, con marcos de materiales táctiles como la terracota o la madera quemada.
- Iluminación "Hale" (Efecto aura): En lugar de una bombilla sobre la cabeza que genera sombras terribles, la tendencia es la iluminación perimetral integrada que cambia según el ritmo circadiano.
- El "No-Espejo" (Espacios de meditación): Una corriente fuerte en el diseño de interiores de 2026 apuesta por baños sin espejos principales para fomentar la aceptación corporal y el mindfulness. Se sustituyen por ventanales con vistas a jardines internos o muros de plantas preservadas. La funcionalidad se traslada a pequeños espejos de aumento ocultos en cajones, dejando el espacio principal para la relajación visual.