Aprende a hacer el Agua de Obispo; ideal para cerrar Semana Santa

La época de Semana Santa está a punto de llegar a su fin, por ello es el momento ideal para participar de una de las tradiciones gastronómicas que más frescura le darán a tu organismo. Ante eso, este artículo servirá para explicarte de dónde proviene el Agua de Obispo y cómo puedes hacerla. Aprende todas las variantes que existen.

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¿Qué es el Agua de Obispo, típica de Semana Santa?

Aunque ocurre lo mismo que con otros platillos típicos, esta agua encuentra sus variantes según el estado del país o incluso en lo más particular… entre casa y casa. Por ello, es normal encontrar frutas diferentes entre cada receta o complementos que se le ponen a la tan mencionada Agua de Obispo. Y es que es la bebida ideal dentro de la dieta especial que muchos practican durante la Cuaresma.

No tiene una popularidad nacional, pero poco a poco es más conocida en diferentes regiones del país. Se presume a Michoacán y Zacatecas como los estados donde realmente es una tradición, típica por la mezcla de frutos y verduras, donde resalta el sabor dulce. Aunque se indica que no sería Agua de Obispo, sin ese sabor rojizo provocado por el uso del betabel.

Se indica que esta es una bebida tradicional que se remonta al siglo XVI, la cual se le daba a los participantes de los rezos (ya terminados) a la Virgen María Dolorosa.

¿Cómo se hace el Agua de Obispo para cerrar la Semana Santa 2026?

Hay gente que le pone cacahuates, condimentos y situaciones diversas como el piloncillo, canela o frutos como plátano o verduras como la lechuga. Por eso solamente se recomienda ver la manera de mantener frescos y en buen estado todos los ingredientes a utilizar.

Ingredientes

Dos litros de agua

Un betabel

Un cono pequeño de piloncillo

Una rama de canela

Una manzana

Un plátano

Una naranja

Una guayaba

Media lechuga

Un limón

Hielo al gusto

@anakarenramirez470 Agua de obispo Ingredientes - 1 betabel - 2 naranjas - 2 plátanos - 1/4 de jicama - 1 1/2 taza de azúcar - 1/4 lechuga - 4 litros de agua - hielos ♬ sonido original - ZONA_CUMBIAMBERA

Preparación