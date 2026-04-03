¿Por qué no debes desvelarte en Semana Santa 2026? Descubre qué hay detrás de esta oscura teoría
Conoce la fuerte teoría por la que no deberías de desvelarte en Semana Santa:
Estamos en plena Semana Santa y aunque muchas personas la asocian a una temporada de vacaciones, también hay un gran motivo por el cuál nadie debería desvelarse dentro de estos días que son bastante importantes para la religión católica.
Te puede interesar: Los horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana de Pascua
Sí, por lo general trasnochar no es muy recomendable por cuestiones de salud y en cuidado de los ciclos de descanso, pero el desvelarse es una práctica que suele ser común, aunque en estos días ha resurgido una fuerte teoría que invita a las personas a no dormir tarde durante estos días.
¿Por qué no debo de desvelarme en Semana Santa?
La teoría sobre no desvelarse en Semana Santa está más apegada a mitos populares y creencias populares de la gente que a algún motivo sólido, aunque siempre es bueno tener contexto de las cosas que suceden en estos días, como lo son:
- Mala suerte: En algunos países de Latinoamérica, en especial México existe la creencia popular sobre que al realizar actividades “divertidas” a altas horas de la noche durante estos días puede atraer a lo que se le llama “mala suerte” e incluso muchos lo asocian con el diablo, por lo que hay gente que prefiere no tener planes nocturnos.
Aunque esto es una sola teoría, hay una gran cantidad de casos desafortunados durante estas fechas en los que se supone que mucha gente guarda luto ante el sacrificio de Jesús.
- Recogimiento: De acuerdo con la iglesia y las tradiciones católicas, durante estos días (jueves y viernes santo) son especiales para el ayuno, la oración y reflexión, por lo que desvelarse se considera como una falta de respeto al ambiente de luto por Cristo, ya que por lo general uno se desvela con motivos de fiesta y celebración.
- El significado del viernes santo: Durante este día se recuerda la crucifixión por lo que la tradición pide evitar excesos de cualquier tipo.