¿Por qué no debes desvelarte en Semana Santa 2026? Descubre qué hay detrás de esta oscura teoría

Estamos en plena Semana Santa y aunque muchas personas la asocian a una temporada de vacaciones, también hay un gran motivo por el cuál nadie debería desvelarse dentro de estos días que son bastante importantes para la religión católica.

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Sí, por lo general trasnochar no es muy recomendable por cuestiones de salud y en cuidado de los ciclos de descanso, pero el desvelarse es una práctica que suele ser común, aunque en estos días ha resurgido una fuerte teoría que invita a las personas a no dormir tarde durante estos días.

¿Por qué no debo de desvelarme en Semana Santa?

La teoría sobre no desvelarse en Semana Santa está más apegada a mitos populares y creencias populares de la gente que a algún motivo sólido, aunque siempre es bueno tener contexto de las cosas que suceden en estos días, como lo son:



Mala suerte: En algunos países de Latinoamérica, en especial México existe la creencia popular sobre que al realizar actividades “divertidas” a altas horas de la noche durante estos días puede atraer a lo que se le llama “mala suerte” e incluso muchos lo asocian con el diablo, por lo que hay gente que prefiere no tener planes nocturnos.

Aunque esto es una sola teoría, hay una gran cantidad de casos desafortunados durante estas fechas en los que se supone que mucha gente guarda luto ante el sacrificio de Jesús.

