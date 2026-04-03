La Pascua es una fecha que invita a las personas a desempolvar la ropa más ligera y colorida para armar buenos outfits que te harán ver hermosa, ya que con el paso de los días la temperatura va en aumento. Por lo anterior, traemos para ti 3 conjuntos de prendas para mujer inspirados en esta fecha, la cual cae en este fin de semana y Mhoni Vidente ya lanzó su predicción para todos los horóscopos.

De acuerdo con el portal Glamour 25, debes tomar en cuenta en tus outfits prendas de colores pastel, desde un cielo azul, verde menta y rosa hasta un lavanda. Este tipo de tonos son los protagonistas del atuendo, ya que aportan frescura en esta primavera 2026, que puedes combinar con 5 diseños de uñas cuadradas para pies morenos; son sencillos y elegantes.

Los outfits inspirados en la Pascua

1. Vestido blanco: Sencillo, pero elegante, que da un toque de limpieza. Puede ser utilizado tanto para un evento religioso como para una cita. Para complementar el outfit, elige un bolso con diseño acorde a la primavera.

3 ideas de outfits aesthetics para mujer inspirados en la Pascua: te verás hermosa|Pinterest

2. Prendas pastel: Puedes jugar con este tipo de colores, para llevar tanto en los pantalones, camisa o blazer, como lo es en la foto de referencia. Lo puedes combinar con prendas neutras, a fin de que no resalten más.

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3. Vestido con estampado: Puedes elegir un vestido con un estampado floral, acorde a la estación. Pero lo que más resaltará de tu outfit son las largas botas, acompañadas de un bolso que le dé juego al calzado.

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¿Qué se celebra en Pascua?

La Pascua es la festividad más importante del cristianismo, ya que se conmemora la resurrección de Jesús. Por lo anterior, se celebra el domingo y en algunos países tiene un contexto diferente, pues es la fecha adecuada para convivir entre familia en búsqueda de huevos, los cuales representan la fertilidad y una vida nueva.