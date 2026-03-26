Las alpargatas regresan en 2026: el calzado de los 2000 que vuelve a ser tendencia

Si eres una mujer muy dedicada a su persona y fanática de la moda, no puedes dejar pasar la oportunidad de usar el zapato que será tendencia este 2026: las alpargatas. Así es, este calzado icónico de los años 2000 vuelve como tendencia gracias al auge del estilo Y2K, combinando comodidad, versatilidad y un toque nostálgico. Las alpargatas están posicionándose como el básico perfecto para looks casuales, frescos y modernos, lo cual es perfecto para la temporada de primavera y verano.

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¿Por qué las alpargatas volvieron a ser tendencia?

Lo retro está de moda y el regreso de las alpargatas forma parte del revival de los 2000, una estética que sigue dominando moda, belleza y cultura pop. Este es uno de esos regresos de la moda que dan gusto, pues es cómodo, ligero y funciona tanto con looks casuales como semiformal, adaptándose a diferentes estilos.

¿Cómo combinar tus alpargatas con tus outfits?

Hay diferentes versiones de alpargatas; algunas tienen plataformas, telas bordadas y colores neutros, elevando su versatilidad. Aquí te damos algunos consejos para que sepas cómo lucir preciosa y a la moda:



Jeans. Un clásico que nunca falla. Las alpargatas con jeans son la combinación más sencilla y efectiva. De preferencia, úsalas con jeans rectos o wide leg, blusas básicas o crop tops y tonos neutros o claros. Con esto lograrás un vibe relajado y muy chic. Vestidos. Si quieres algo más femenino, los vestidos son tu mejor opción. Este tipo de calzado va muy bien con vestidos midi o fluidos, estampados florales y telas ligeras. Ideal para usar en tus citas románticas o una salida con amigos. Sets monocromáticos. En 2026, los looks monocromáticos son una de las tendencias más fuertes. Combinarlas con conjuntos del mismo color te da un aspecto elegante y minimalista. Shorts. La temporada de calor viene con todo y un short de mezclilla junto a tus alpargatas te harán sentir fresca y ligera.

Su regreso confirma que las tendencias no desaparecen… solo evolucionan.