Las alpargatas regresan en 2026: el calzado de los 2000 que vuelve a ser tendencia
Las alpargatas están de vuelta este 2026 y, con este clima, se perfilan como el calzado más cómodo y aesthetic del año. Así puedes combinarlas sin fallar.
Si eres una mujer muy dedicada a su persona y fanática de la moda, no puedes dejar pasar la oportunidad de usar el zapato que será tendencia este 2026: las alpargatas. Así es, este calzado icónico de los años 2000 vuelve como tendencia gracias al auge del estilo Y2K, combinando comodidad, versatilidad y un toque nostálgico. Las alpargatas están posicionándose como el básico perfecto para looks casuales, frescos y modernos, lo cual es perfecto para la temporada de primavera y verano.
También te puede interesar: Descubre cómo elegir los mejores zapatos para tus hijos
@zta.zapateria ¿Cómo atar tus Alpargatas? te compartimos 4 tips para atarlas 🔝❤️ si te gustó este modelo consíguelas en zta.com.mx envíos a todo 🇲🇽 por $99 #alpargatas #alpargatasmujer #tipsmoda #calzadomujer #ss2025 #calzadomexicano ♬ Oh Na Na - Mohombi
¿Por qué las alpargatas volvieron a ser tendencia?
Lo retro está de moda y el regreso de las alpargatas forma parte del revival de los 2000, una estética que sigue dominando moda, belleza y cultura pop. Este es uno de esos regresos de la moda que dan gusto, pues es cómodo, ligero y funciona tanto con looks casuales como semiformal, adaptándose a diferentes estilos.
¿Cómo combinar tus alpargatas con tus outfits?
Hay diferentes versiones de alpargatas; algunas tienen plataformas, telas bordadas y colores neutros, elevando su versatilidad. Aquí te damos algunos consejos para que sepas cómo lucir preciosa y a la moda:
- Jeans. Un clásico que nunca falla. Las alpargatas con jeans son la combinación más sencilla y efectiva. De preferencia, úsalas con jeans rectos o wide leg, blusas básicas o crop tops y tonos neutros o claros. Con esto lograrás un vibe relajado y muy chic.
- Vestidos. Si quieres algo más femenino, los vestidos son tu mejor opción. Este tipo de calzado va muy bien con vestidos midi o fluidos, estampados florales y telas ligeras. Ideal para usar en tus citas románticas o una salida con amigos.
- Sets monocromáticos. En 2026, los looks monocromáticos son una de las tendencias más fuertes. Combinarlas con conjuntos del mismo color te da un aspecto elegante y minimalista.
- Shorts. La temporada de calor viene con todo y un short de mezclilla junto a tus alpargatas te harán sentir fresca y ligera.
Su regreso confirma que las tendencias no desaparecen… solo evolucionan.
@priceshoesixtapaluca 👡Alpargatas súper cómodas y frescas✨ Perfectas para un look relajado, femenino y con mucho estilo. 🥰 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #priceshoes #model #tendencia #outfit ♬ sonido original - priceshoesixtapaluca