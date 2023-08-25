Descubre cómo elegir los mejores zapatos para tus hijos
Hay muchos detalles que solemos omitir al momento de elegir los zapatos para nuestros niños, ¿los conoces?
Como cada año se acerca la hora de comprarle zapatos nuevos a tus hijos; los de la escuela ya están desgastados, los deportivos ya están rotos y los de vestir ya ni le quedan. A todos nos ha pasado que, al llevarlos a elegir su calzado resulta que no le gusta ningún modelo, o no hay de su talla, o son perfectos en la tienda pero al llegar a casa, ¡sorpresa! le quedan grandes.
Los zapatos deben ser cómodos desde el primer momento
Es normal que, al probarse los zapatos, los hijos oculten un poco su incomodidad con tal de terminar más pronto con las compras, pero los pies de los niños están en constante cambio y crecimiento, si no les quedan bien desde el principio, lo más probable es que empeore después. Se debe probar siempre los dos pies y con el niño de pie, sentado y caminando para estar seguros que se ajustan a cualquier momento del día.
El calzado debe ser ancho
Hay muchos modelos de zapatos que, por el bien de la moda, son más angostos hacia la punta, lo que resulta dañino para el adecuado crecimiento de su pie. Al elegir sus zapatos, sus dedos no deben encimarse unos a otros, ya que esto puede provocar dolores e incomodidades a largo plazo, incluso usando zapatos distintos.
El pie no debe sudar
Es importante reconocer los materiales con los que se elabora el calzado. Un buen par tiene interior fresco y transpirable para que el pie se sienta fresco, además de un recubrimiento resistente al calor para evitar que se caliente por dentro. Es mucho mejor cuando la elaboración del zapato es ecológica y sustentable, pues esto asegura que el material cuide el pie de tus hijos.
Es primordial que el calzado se adapte bien al pie del niño
Es normal querer ahorrar algunos pesos en las compras de zapatos, pero es importante mantener la calidad en la forma. Unos zapatos de material barato se rompen fácil, se doblan, aplastan y terminan dañando más a tu pequeño, además de salir más caro a largo plazo. Una forma de contrarrestar esto es buscar productores locales, éstos pueden ofrecer mejor calidad con costos accesibles.
Sin importar la ocasión, es importante que busques el balance perfecto entre estilo, material y comodidad para asegurar que tus pequeños estén felices y sobretodo sanos, por eso, Calzado Bogger usa procesos sustentables y ahorra agua durante su producción, lo que asegura la comodidad y accesibilidad de sus productos, además de ser una marca 100% mexicana, comprometida con la producción y elaboración local. Si estás buscando el mejor calzado para tus hijos los catálogos de Bogger tienen los mejores precios con los más altos estándares de calidad en el mercado.
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