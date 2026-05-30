Cómo delinear los ojos separados: 3 técnicas

El objetivo del delineado en ojos separados debe ser reducir visualmente la distancia que existe entra ambos, tratando de atraer la atención hacia el centro del rostro.

De acuerdo con expertos en visajismo, la clave está en concetrar la mayor intensidad de color en el área interna y evitar trazos exteriores excesivamente largos que solo tienden a ensanchar la mirada.

A diferencia de las técnicas estándar que buscan alargar el ojo hacia las sienes, este tipo de morfología requiere un enfoque inverso. Al enfatizar la zona del lagrimal y mantener las líneas externas cortas.

Las 3 técnicas de delineado para ojos separados

Delineado de lagrimal interno o Foxy Eyes inverso

Esta técnica consiste en trazar una línea ultra fina y precisa justo en el área del lagrimal, extendiéndola ligeramente hacia abajo y hacia el puente de la nariz.

El efecto visual es un pequeño pico oscuto que acorta inmediatamente el espacio interocular, simulando que el ojo omienza un poco antes.

Delineado de lagrimal para ojos separados|Pinterest

Delineado completo de pestañas o contorno cerrado

Es una técnica que consiste en emarcar tanto la línea superiior como la inferior desde el inicio del lagrimal hasta el extremo externo de los ojos.

Expertos mecionan que al dar peso visual a todo el contorno, se define la estructura interna del ojo. Al rellenar también la línea de agua en tonos oscutos negro o marrón, se eliminan los espacios vacíos que aportan luminosidad y también distancia.

Delineado de contorno cerrado para ojos separados|Pinterest

Cat Eye corto con inclinación vertical

Si tu estilo va más hacia un delineado alado, debes saber que la regla de oro para los ojos separados es realizar una colina muy corta que termine justo donde finaliza la última pestaña natural.

Además, el ala debe apuntar hacia arriba en un ángulo vertical con dirección hacia la ceja, en lugar de extenderse horizontalmente hacia la sien, como se hace tradicionalmente.

Delineado cat eye corto para ojos separados|Pinterest

Así podrás levantar tu mirada sin estirar los ojos hacia los lados, lo que muchas veces aumenta visualmente la distancia que existe naturalmente entre ellos.

