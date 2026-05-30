Ramahá habla de lo que haría si él ganará MasterChef 24/7

Más allá de los retos de cocina y la presión constante dentro de MasterChef 24/7, los momentos más especiales del reality suelen aparecer cuando los participantes dejan a un lado la competencia y hablan de su vida personal. Eso fue justamente lo que ocurrió durante una dinámica encabezada por Pablo dentro de Mundo MasterChef 24/7 , donde varios integrantes tuvieron que abrir su corazón frente a sus compañeros.

La actividad consistió en responder preguntas escritas en tarjetas con total sinceridad, buscando que los participantes pudieran conocerse más allá de la cocina. “Para que se conozcan y tengan un poco más de tolerancia, haremos algunas preguntas”, explicó Pablo antes de comenzar la dinámica. También agregó que, a través de esas cartas, podrían conocer aspectos importantes tanto del pasado como de los sueños futuros de cada integrante.

Ramahá en MasterChef 24/7

Ramahá confesó qué haría con el premio si ganara MasterChef 24/7

El primero en responder fue Ramahá, quien recibió una pregunta que rápidamente llamó la atención del grupo: “En caso de ser el ganador de MasterChef 24/7, ¿qué harías con el premio?”.

Fiel a su personalidad relajada y bromista, el participante comenzó respondiendo entre risas. “Creo que ya todos lo saben, llevaría al El Malilla a mi cumpleaños”, comentó provocando carcajadas entre sus compañeros. Sin embargo, después cambió completamente el tono de su respuesta y habló desde un lado mucho más emocional.

Ramahá confesó que, si llegara a ganar la competencia, lo primero que haría sería ayudar a su mamá pagando la hipoteca de su casa para que finalmente pueda vivir con tranquilidad. “Le pagaría la casa a mi mamá para que ya pueda descansar”, expresó.

Pero sus planes no terminarían ahí. Ramahá también aseguró que, si todavía le quedara parte del premio, le gustaría donar apoyo a asociaciones dedicadas a niños con cáncer y contribuir con iniciativas relacionadas con pelucas oncológicas. Además, comentó que también buscaría llevar comida a hospitales, algo que aseguró ya realiza desde hace tiempo fuera de cámaras.