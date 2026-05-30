Manualidades: ¿Cómo crear paso a paso tu propia capa o haori inspirada en Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer?

Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer sigue siendo uno de los animes más vistos y queridos de todos los tiempos, y no solo por su gran animación, personajes imperdibles e historia, sino también por su vestimenta. Por ello, ahora te contamos sobre cómo puedes crear tu propia capa o haori inspirada en este poderoso anime de acción.

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Paso a paso para crear tu propia capa de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

Si eres fan del anime Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer y de las manualidades, este proyecto puede ser ideal para darle vida a tu cosplay o simplemente para cubrirte del frío al salir de casa. Por ello ahora te contamos el paso a paso para crear tu propia capa o haori.

Paso 1: Toma medidas

Lo primero es tomar medidas desde los hombros hasta la altura que se desee de largo; en el caso de Demon Slayer suelen sobrepasar las rodillas.

Paso 2: Corta la tela

Una vez marcada la tela, dobla por la mitad y marca un semicirculo amplio; recorta por la línea para obtener una forma circular que permita la caída natural sobre los hombros.

Paso 3: Crea la abertura frontal

Con la tela aún doblada por la mitad, realiza un corte recto desde el cuello hasta el borde inferior para crear la apertura frontal.

Paso 4: Cuello y dobladillos

Es momento de recortar un pequeño semicirculo en la parte superior, verificando que este se ajuste cómodamente alrededor del cuello. Una vez conforme con los cortes, dobla aproximadamente un centímetro en todos los bordes y cose para evitar que la tela se deshilache

Paso 5: Coloca un cierre

Una vez conforme con el diseño, puedes agregar un botón, broche o gancho que permita cerrar la capa alrededor del cuello.

Paso 6: Dale tu propio estilo

Una vez que estés conforme con el diseño y la comida, es momento de personalizar tu diseño.

Tanjiro: Coloca cuadros negros y verdes

Zenitsu: Coloca triángulos amarillos y naranjas

Rengoku: Coloca flamas rojas y naranjas

Últimos detalles y recomendaciones

Ahora es momento de planchar cuidadosamente la capa para eliminar arrugas y verifica que todas las costuras estén correctamente cerradas para que puedas disfrutar de tu haori o capa en todo lugar y momento.