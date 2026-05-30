5 ideas para decorar un salón de clases de Bluey; son fáciles y creativas

Bluey es una de las caricaturas favoritas no solo de los niños, sino también de los mayores, ya que tiene un mensaje muy especial. Si buscas inspiración para decorar un salón de clases con la temática de la caricatura, sigue leyendo, pues tenemos varias ideas que te encantarán y dejarán asombrados a los pequeños, quienes disfrutarán su estancia en el salón.

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Decoraciones de bluey para salón de clases

Puerta: Si quieres que la experiencia de la decoración empiece desde la entrada al salón de clases, puedes hacer tu puerta 100 % personalizada con los personajes de Bluey, los niños lo amarán. Puedes forrar la puerta con color azul y poner a los personajes principales de la caricatura, dibujos de libros, útiles escolares y más para hacerlo divertido.

Pizarra de asistencia: ¡Haz de las reglas algo divertido! Crea tu propia lamina o pizarra de asistencia al estilo Bluey, pon una huellita de perro por cada uno de tus alumnos y pega la foto de ellos para saber quién si asistió o no a clases.

Letrero de bienvenida: Si te preparas para el primer día de clases, puedes hacer un letrero muy especial, totalmente personalizado de Bluey para motivar a los pequeños del salón, seguramente quedarán enamorados y asombrados de tu manualidad.

Librero: Si tienes algún mueble o estante en el salón de clases, no dudes en poner algunas manualidades hechas a mano o bien, algunos stickers con la temática de Bluey.