Aplica estos consejos para que tu tinte de cabello dure más

El tinte de cabello es una de las técnicas utilizadas para los cambios de look, pero también para poder ocultar aquellas canas que revelan el paso del tiempo.

Inevitablemente con el correr de los días el color se va desgastando, pero hay una opción que prolongará la intensidad y conservará tu cabello sano por mucho más tiempo.

Lo importante es poder buscar el color que se mantenga intenso, brillante y saludable por más tiempo. Para lograr el objetivo es muy importante que se tengan en cuenta los pasos de cuidado que no deben faltarte en tu rutina y los hábitos que van a marcar la diferencia.

¿Cómo lograr que el tinte dure más tiempo?

Si quieres cambiar el color de cabello o disimular las canas, es importante mantener el tono perfecto y saludable por mucho más tiempo así no tienes que asistir frecuentemente al salón.

Para poder cuidar tu cabello tienes que enfocarte en aquellas rutinas que son inteligentes, utilizan productos especiales y hábitos que van respetando a la fibra capilar.

Para comenzar tienes que evitar el error más común qué es lavar el pelo demasiado pronto. Los expertos recomiendan esperar entre 48 y 72 horas antes de realizar el primer lavado con el objetivo de que el color pueda fijarse correctamente dentro del cabello. Con este tiempo vas a poder a sus hijas lograr que las cutículas de se sellen y el pigmento se asiente.

Ten hábitos saludables con tu cabello.

Otro ítem a tener en cuenta es que se debe espaciar los lavados para poder proteger el color. No tienes que lavar tu cabello todos los días porque sé comienza a perder el tinte por más que utilices los productos adecuados. Se recomienda hacerlo cada 2 o 3 días.

Aquí nos encontramos con el consejo de utilizar productos especializados qué limpian, pero no arrastran el pigmento. Los elementos deben tener fórmulas libres, ingredientes que nutran y protejan la fibra capilar.

La temperatura del agua es fundamental ya que si está muy caliente abre las cutículas del cabello y facilita que el color se escape. Por ende si quieres que tu color dure más debes lavar el pelo con agua tibia o fría.

Cuando teñimos nuestro cabello podemos notar que se reseca con mayor facilidad por lo que la hidratación es el paso importante que no tienes que dejar de lado. Puedes incorporar rutinas de mascarillas nutritivas una o dos veces por semana.

El calor puede dañar tu pelo por lo que si vas a usar herramientas térmicas como planchas o secadoras debes usar protector de calor. También tienes que cuidarte del sol, el cloro y la contaminación por lo que debes enjuagarlo antes y después de nadar.