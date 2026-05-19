4 diseños de uñas acrílicas que dominarán junio de 2026: son perfectas para el verano

Las tendencias en uñas para junio 2026 apuestan por diseños llamativos que elevan los looks con delicadeza. Y uno de los modelos que nunca fallan son los que están hechos con la técnica de acrílico y decorados con hermosos estilos que combinan con todo y además son súper resistentes, lo que significa que podrás lucir manos relucientes en cualquier ocasión.

Tendencias de uñas para verano 2026: los diseños que son perfectos para usar en junio

Manicure inspirado en el estilo italiano. Para un estilo con todas las vibras veraniegas y que te hagan sentir como si estuvieras en un destino paradisiaco, está el manicure que se inspira en los paisajes de la costa italiana. Se compone de azul y amarillo pastel combinado en divertidos patrones y que tienen como protagonistas a las líneas y los limones.

4 diseños de uñas que son perfectas para la temporada de verano 2026|Pinterest

Diseños de uñas tipo aura con colores intensos. El manicure con efecto de aura es una de las tendencias de "nail art" más bonitas del 2026

4 diseños de uñas que son perfectas para la temporada de verano 2026|Pinterest

"Cat eye nails" con relieves metalizados. Las uñas con efecto ojo de gato evolucionan a diseños mucho más llamativos y coloridos. Así que si no te preocupa llamar la atención, puedes probar con modelos que fusionan diferentes tonos en cada dedo y se complementan con delineados de gel en acabados metalizados, combinando así dos de las técnicas de manicure que arrasarán en junio 2026

4 diseños de uñas que son perfectas para la temporada de verano 2026|Pinterest

Manicure francés XL. Hay diseños de uñas que nunca pasan de moda y las "french nails" son el mejor ejemplo