Así puedes combinar el turquesa y la menta en tus outfits semanales

Combinar turquesa y menta puede resultar difícil, pero no es así; además de ser grandes tonalidades para poder usar en la primavera-verano, fácilmente podemos incorporarlas a los outfits semanales, logrando estilos refrescantes y juveniles.

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Para que lo pongas a prueba sin morir en el intento, te vamos a explicar cómo puedes llevar esas tonalidades en tu ropa, ideal para cambiar el estilo que siempre usas y darle color de forma estratégica.

¿Cómo combinar el turquesa y la menta?

Como ya lo mencionamos al inicio, combinar el turquesa (tipo de azul) con la menta (variante del verde) es posible, además de poder lograr varios outfits semanales eficazmente. Para que lo puedas lograr, se recomiendan las siguientes alternativas:

Look ejecutivo: Pantalón o falda azul intenso, con una blusa formal verde suave, y mejorarlo con un blazer o bolso blanco.

Armonía sutil: En un vestido o traje sastre verde, añade accesorios en azul para un aspecto elegante.

Casual: En un suéter o cárdigan verde, aplica unos jeans básicos, con un top o pañuelo azul para darle luz.

Monocromático: Usa atuendos de un verde claro o azul y añade una chamarra de mezclilla.

Transición de fin de semana: Fusiona una prenda estampada o una falda midi azul con una blusa holgada en verde; para amortiguar el look, añade unos zapatos o un bolso beige o crema.

¿Qué colores combinan con la menta y el turquesa?

Si quieres combinar el turquesa con otros tonos, puedes usarlo con colores neutros, vibrantes (naranja, fucsia y amarillo mostaza), metálicos o variantes del azul. En el caso del color menta, también podemos usar las tonalidades anteriores, además de poder complementarlo con rosa pastel o lila para darle un nuevo aspecto a tu apariencia.

Con todas las técnicas anteriores lograrás hacer outfits semanales, logrando aprovechar prendas o accesorios que fácilmente tienes en casa. Recuerda sacar varias combinaciones para que cada semana con diversos elementos o prendas para llevar un look colorido y adecuado para cada ocasión.