Así debes preparar tu piel para que el maquillaje dure más tiempo

No hay nada más horrible que tener un maquillaje hermoso y que después de un par de horas adquiera una textura seca y parchosa, arruinando todo nuestro aspecto, haciendo lucir nuestra piel muy descuidada. Por eso es importante preparar nuestra piel para que los cosméticos duren más tiempo intactos.

¡Con un maquillaje de Catrina conocimos al ganador de Maestros del Maquillaje!

Para que empieces a lucir un aspecto mejor al terminar tu rutina de cosméticos, te explicaremos cómo debes preparar tu rostro previamente, consejos que no querrás dejar de soltar una vez que los empieces a aplicar. Toma nota.

¿Qué se necesita para preparar la piel antes del maquillaje?

Carmen Campos, una creadora de contenido que se destaca por explicar varios consejos de belleza, relata en sus redes sociales cómo preparar la piel correctamente antes del maquillaje para que te dure más tiempo. Dejando los siguientes tips:

Realiza una limpieza facial, limpiando todas las impurezas que tengas en la piel; haz la limpieza de adentro hacia afuera. Aplica un agua termal, ya que hidratarás tu piel. Deja que el producto se absorba un poco en la piel. Coloca un poco de serum, siguiendo las indicaciones del producto. Deja absorber los productos. Después agrega un hidratante en gel. Al final, no olvides agregar el bloqueador, ya que es importante cuidar nuestros rostros de los rayos del sol.

Aunque los elementos pueden variar dependiendo de la persona, es fundamental que agregues hidratantes, ya que permitirá una mejor adherencia del producto, evitando un efecto de resequedad y grumos en la base. Ponlo a prueba en tu piel.

¿El bloqueador solar va antes del maquillaje?

Siempre dentro de nuestra rutina de maquillaje, es fundamental la aplicación de bloqueador antes, ya que logrará una mejor protección de la piel ante los rayos. Al colocarlo después de los cosméticos, nos arriesgamos a que no haya una buena absorción del producto; recuerda que debe ser antes.

Recuerda que deberás hacer la aplicación cada 4 horas, ya sea que coloques el producto en barra, líquido o spray. Ahora que ya tienes la técnica para preparar tu piel para que te dure más tiempo , ponlo a prueba y observa los cambios, sin la necesidad de aplicar primers o fijadores.