Julio reacciona tras haber recibido un mandil negro en la gala de salvación: “No pasa nada”

Se han definido a los 10 portadores del mandil negro que corren peligro de salir de MasterChef 24/7 este próximo domingo 14 de junio; sin embargo, uno de ellos pudo haber tenido un destino muy diferente de haber puesto mayor atención a los señalamientos de los tres paladares más exigentes de México.

"Estoy feliz con lo que pasó hoy": Julio se mantiene tranquilo

Luego de que el Chef Poncho Cadena mantuviera su palabra y decidiera no probar la propuesta culinaria de Julio en la tercera ronda de degustaciones debido a que la noche anterior había afirmado que no volvería a comer un platillo "manoseado", Julio mandó un mensaje por medio de las cámaras del Mundo MasterChef para asegurar que se encontraba tranquilo.

El cocinero con mandil negro adelantó que le dedicará su platillo del domingo a sus seres queridos y afirmó que toda esta semana se sentió en "su mero punto" y que así se mantendrá todas las semanas que permanezca en el reality show.

Julio señaló que se sintió "muy feliz" con lo que pasó hoy, que "no pasa nada" y que "son errores" de que los se puede aprender. Además, dijo que no tiene miedo y que conoce la presión a la que se someterá tras haber cocinado los viernes para poder salvarse.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al quinto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Michelle, Lancer, Flor, Pablo, Luis, Ricardo, Diego, Julio y Daniela; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que permanezca una semana más en MasterChef 24/7 y recuerda que tienes 10 votos para repartir cada día.

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